İşletme sahibi gazeteci Beşiktaş'taki rüşvet sarmalını ifşa etti: İBB de para isteyince CHP Genel Merkezi'ni aradım

"Beşiktaş Belediyesi’nden birebir aynı ruhsata sahip bir esnaf ve gazeteci olarak kabaca kendi 'tecrübemi' anlatayım. Bahsi geçen, alkollü mekanların olmazsa olmazı, 'itfaiye raporu'nu almak için ayların sonunda pes edip İBB adına denetime gelen itfaiyecilere rüşvet vermek zorunda kaldım. İş öyle bir raddeye geldi ki, yanlarına başka memurları alıp alıp “bunun da imzası lazım” diye istedikçe istediler. Ortada hiçbir usulsüzlük yokken!"