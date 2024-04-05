İşletme sahibi gazeteci Beşiktaş'taki rüşvet sarmalını ifşa etti: İBB de para isteyince CHP Genel Merkezi'ni aradım

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın bodrum katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Beşiktaş'taki skandallar Sayıştay raporunda: İşletmelerin yüzde 85'i kaçak
Her olayı provoke eden muhalefet kanadı ise, gece kulübündeki yangının üzerinde durmadı. Çünkü iş yeri açma ruhsatı CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından verildi.
Sayıştay'ın 2022 raporuna göre, Beşiktaş'ta yer alan 20 bin 135 iş yerinden 17 bin 228'inin ruhsatı yok. Bu Beşiktaş'taki işletmelerin yüzde 85'i kaçak demek.
Beşiktaş'taki rüşvet sarmalını ifşa etti: Usulsüzlük yokken itfaiyecilere rüşvet vermek zorunda kaldım
Yaşananların üzerine açıklamalarda bulunan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün yapımcısı Cansu Şimşek, ilçede ruhsat almak için dönen rüşvet sarmalını ifşa etti.
"İBB de para isteyince CHP Genel Merkezi'ni aradım"
Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: