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İşletme sahibi gazeteci Beşiktaş'taki rüşvet sarmalını ifşa etti: İBB de para isteyince CHP Genel Merkezi'ni aradım

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, ilçedeki usulsüzlükler bir kez daha gündeme geldi. Sayıştay raporuna göre, CHP yönetimindeki Beşiktaş'taki iş yerlerinin yüzde 85'i kaçak. Yaşananlar üzerine CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün yapımcısı Cansu Şimşek, ilçede ruhsat almak için dönen rüşvet sarmalını ifşa etti. İtfaiye ekiplerinin hiçbir usulsüzlük yokken kendisinden rüşvet aldığını belirten Şimşek, gazetecilik bağlantılarıyla İBB yönetimini aradığını, fakat yine rüşvet istendiğini vurgulayıp son olarak işini CHP Genel Merkezi'ni arayarak halledebildiğini anlattı.

18:18 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 18:48 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gazeteci Cansu Şimşek, CHP yönetimindeki Beşiktaş Belediyesi'nin usulsüzlüklerini açıkladı.
Gazeteci Cansu Şimşek, CHP yönetimindeki Beşiktaş Belediyesi'nin usulsüzlüklerini açıkladı.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın bodrum katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Beşiktaş'taki skandallar Sayıştay raporunda: İşletmelerin yüzde 85'i kaçak

Her olayı provoke eden muhalefet kanadı ise, gece kulübündeki yangının üzerinde durmadı. Çünkü iş yeri açma ruhsatı CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından verildi.

Sayıştay'ın 2022 raporuna göre, Beşiktaş'ta yer alan 20 bin 135 iş yerinden 17 bin 228'inin ruhsatı yok. Bu Beşiktaş'taki işletmelerin yüzde 85'i kaçak demek.

Beşiktaş'taki rüşvet sarmalını ifşa etti: Usulsüzlük yokken itfaiyecilere rüşvet vermek zorunda kaldım

Yaşananların üzerine açıklamalarda bulunan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün yapımcısı Cansu Şimşek, ilçede ruhsat almak için dönen rüşvet sarmalını ifşa etti.

29 kişinin hayatına mal olan faciaya ilişkin X hesabından paylaşım yapan Şimşek,
"Beşiktaş Belediyesi’nden birebir aynı ruhsata sahip bir esnaf ve gazeteci olarak kabaca kendi 'tecrübemi' anlatayım. Bahsi geçen, alkollü mekanların olmazsa olmazı, 'itfaiye raporu'nu almak için ayların sonunda pes edip İBB adına denetime gelen itfaiyecilere rüşvet vermek zorunda kaldım. İş öyle bir raddeye geldi ki, yanlarına başka memurları alıp alıp “bunun da imzası lazım” diye istedikçe istediler. Ortada hiçbir usulsüzlük yokken!"
ifadelerini kullandı.

"İBB de para isteyince CHP Genel Merkezi'ni aradım"

Paylaşımının devamında,
'yaşadıklarının canına tak ettiğini vurgulayan ve gazetecilik bağlantılarıyla CHP yönetimindeki İBB'nin en tepe isimlerinden birine ulaştığını'
belirten Şimşek,
"3 ay beklediğim evrakı 2 saat içinde aldım. En kritik evrak tamamlanmıştı. Ama bitmedi! İşletme duvarlarında sıkça gördüğünüz, asıl ruhsatı belediyeden son ıslak imza ile teslim almaya gittiğimde -kimseden telefon, torpil vs ve herhangi bir eksik evrak olmadan- belirtilen bir adresten, onlarca adet, fahiş fiyatlı ramazan kolisi almak zorunda olduğum bilgisi paylaşıldı. Sinir harbiyle CHP Genel Merkezi’ndeki üst düzey arkadaşımı aradım. 10 dakika sonra 'benim konuyu yanlış anladığım' sitemiyle ruhsatı teslim aldım."
dedi.

Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

#Beşiktaş Belediyesi
#CHP
#Cansu Şimşek
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#CHP Genel Merkezi
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