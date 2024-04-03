Muhtarın bir oy farkla kazandığı seçimde iki kez oy kullandığı ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından tartışmalı il ve ilçeler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçim sonuçlarına itirazda bulundu. İtirazlar sandık kurullarının ardından sırayla ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılabilecek. Şuana kadar 12 il ve 9 ilçede seçim sonuçlarına itiraz söz konusu. Peki, Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? İşte itiraz edilen ve edilmesi konuşulan il ve ilçeler...