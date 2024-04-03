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Muhtarın bir oy farkla kazandığı seçimde iki kez oy kullandığı ortaya çıktı

Pazar günü Türkiye genelinde yapılan yerel seçimler kapsamında Manisa'da şaşırtan bir olay yaşandı. Alaşehir ilçesinin Çeşneli Mahallesi'nde bir muhtar adayının iki kez oy kullandığı belirlendi. Muhtar adayının bir oy farkla kazandığı seçimlerin iptal edildiği, 2 Haziran'da tekrar yapılacağı bildirildi.

22:38 - 3/04/2024 Çarşamba
DHA
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi iptal edildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi iptal edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde 1 oy farkı ile seçimi kazanan muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ortaya çıktı. Yapılan itiraz üzerine muhtarlık seçimi iptal edildi.

31 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çeşneli Mahallesinde 3 aday muhtar olabilmek için yarıştı. Sandıkların açılmasının ardından Cavit Kaya, 128 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy aldı.

2 Haziran'da tekrar seçim yapılacak

Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından, bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı, muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda itirazı yerinde bularak seçimi iptal etti. İptal edilen seçim, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.



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