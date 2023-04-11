Munzur Çayı 3 noktada taştı; kara yolu ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısında bulunduğu Tunceli'de debisi en yüksek nehirlerin başında gelen ve bölgenin önemli su kaynaklarından olan Munzur Çayı, 3 ayrı noktadan taştı. Karayolları ekipleri, aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütürken; valilik, Munzur Çayı kenarındaki Tunceli-Ovacık kara yolunun kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolunun 0-60 kilometreleri arası; Munzur Çayı'nın 3 ayrı noktada taşması nedeniyle, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.