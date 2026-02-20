Yeni Şafak
Niğde’de devrilen soba yangına yol açtı: Bir kişi yaralandı

Niğde’de devrilen soba yangına yol açtı: Bir kişi yaralandı

23:2520/02/2026, Cuma
IHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hafif yaralanan kişi sağlık ekiplerince kontrol altına alındı.

Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üskül köyünde bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Devrilen sobadan sıçrayan alevlerin evi sarmasıyla kısa sürede büyüyen yangının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında hafif yaralanan Z.D. (58), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol altına alındı. Z.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


