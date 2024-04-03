Niksar Belediye Başkanı hediye değil bağış istedi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti’den aday olan ve Niksar Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı mazbatasını alır almaz örnek bir davranışta bulunarak tebrik ziyaretinde hediye getirmeyi düşünen hemşehrilerinden bağış yapmalarını istedi.





Niksarlı yardımseverdir

Başkan Tepebaşı paylaştığı mesajında; ‘’Kıymetli hemşehrilerim! Tebrik ziyaretleriniz kapsamında çiçek, çikolata veya çeşitli hediyeler getirmek yerine günlük 600 ihtiyaçlı ailenin yemek yediği Niksar Belediye Başkanlığı Aşevi başta olmak üzere, Mehmetçik Vakfı veya AFAD’a “Niksar Belediyesi” adına bağışta bulunmanız beni ziyadesiyle memnun edecektir. Bağışlayın, yüreklere ulaşsın. Niksarlı yardımseverdir.’’ ifadelerine yer verdi.





Başkan Tepebaşı'na tam destek

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı’nın bağış çağırısı kısa sürede hem Niksar’da hem de Niksar dışında yaşayan birçok hemşehrisi tarafından olumlu yorumlar aldı. Sosyal medya kullanıcıları Başkan Tepebaşı’nın davranışının tüm belediye başkanlarına ve kamu kurumlarına örnek olması gerektiğini belirtti.











