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Okul bahçesine elinde bıçakla giren şahıs korkulu anlar yaşattı

Tokat'ta akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, Gazipaşa İlkokulu'nun bahçesine elinde bıçakla girdi. Okul bahçesinde elinde bıçakla şahsı gören öğretmenler tedbir amaçlı öğrencileri okul binasına alarak, kapıları kilitledi. Şahıs, olay yerine gelen ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken, aynı şahsın geçtiğimiz yıl da aynı okulda aynı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

20:29 - 13/05/2024 Pazartesi
IHA
Tokat'ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs okul bahçesine bıçakla girdi.
Tokat'ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs okul bahçesine bıçakla girdi.

Tokat'ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla okul bahçesine girdi.

Durumu fark eden öğretmenler öğrencileri okul içine alıp kapıları kilitlerken, şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Polisler etkisiz hale getirdi

Olay, saat 15.00 sıralarında Gazipaşa İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Ömer Çelik, elinde bıçakla okula girmek istedi. Okul bahçesinde elinde bıçakla şahsı gören öğretmenler tedbir amaçlı öğrencileri okul binasına alarak, kapıları kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Çelik'i etkisiz hale getirdi.

Geçen sene de aynı eylemi yapmış

Aynı şahsın geçtiğimiz yıl da aynı okulda aynı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Veliler, çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, okullarda güvenlik görevlisi olması gerektiğini söyledi.



#Okul
#Bahçe
#Bıçak
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