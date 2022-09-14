Gündem Ölmek üzere olan kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü
RİZE

Ölmek üzere olan kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir vatandaş kalbi duran kuşu kalp masajı ile hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Ölmek üzere olan kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü
Rize

Ardeşen Sanayi Sitesinde çalışan Enes Bayrakoğlu isimli vatandaş yerde hareketsiz şekilde duran kuşu fark etti.

Kuşun yanına giden Bayrakoğlu, kuşun kalbinin durduğunu anlayarak kuşu hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Vatandaşın yapmış olduğu kalp masajı ile kuş tekrardan hayata döndü. Bir süre kuşu izleyen Bayrakoğlu, kuşa su verdikten sonra tekrardan kendi doğasına bıraktı.

Kuşu kalp masajı yaparak hayata döndüren Enes Bayrakoğlu’nun o anlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuşu yerde hareketsiz şekilde görünce hemen yanına gittim ve kalp masajı yaptım. Bunun için uzun süre uğraşmama rağmen kuşu canlandığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Biraz su verdikten sonra tekrar salarak kendi doğasına bıraktım” dedi.

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Yarışlara, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 37 kişi katıldı. Yaşlılar ve çocuklar 200 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda yarıştı.

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Etkinlikte, kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu.

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Yarışmacıların zor anlar yaşadığı etkinlikte, ufak çaplı kazalar meydana gelirken bazı yarışmacılar ise araçlarını itekleyerek parkuru tamamladı.

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Öte yandan, yöresel kıyafetler giydirilen çocuklar arasında güzellik yarışması yapıldı.
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