Onayladım, oldu!

6’lı Masa seçimlere CHP ve İYİ Parti liderlerinin tabanın taleplerine kulaklarını tıkadığı iki ayrı liste ile giriyor. İYİ Parti’de temayül ve para iddiaları CHP’de ise beş partiye tahsis edilen onlarca kontenjanın karıştırdığı listeler tabanın görüşüne bakılmaksızın Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından onaylandı.

ÜLKÜCÜ-MERKEZ SAĞ REKABET

İYİ Parti’de tartışmalı temayülde elenen isimler Seçim İşleri Başkanlığı’na geldi. Daha sonra dosyalar Akşener’e bırakıldı. Akşener listenin son şeklini verdi. Parti genel merkezinde adayların belirlenmesinde son aşamada Seçim İşleri Başkanlığı’nın rolünün çok olmamasına dikkat çekildi. Liste hazırlığında merkez sağ siyasetinde tanınmış isimlerin etkili olduğu bundan dolayı parti içindeki ülkücü kesimin rahatsız olduğu kaydedildi.

DUYMAZDAN GELDİ

CHP’de ise diğer 4 partiye kontenjan verilirken tartışmalarının önüne Kılıçdaroğlu geçti. 6’lı Masa’nın küçük ortakları kendilerine verilen kontenjandan mutlu olurken, rakam ve sıralamayı da Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun bu kararı CHP Parti Meclisi toplantısında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı taştırmalar ise koridorlara kadar yansıdı. Toplantı esnasında tartışılan isimleri Kılıçdaroğlu duymazdan gelip

listeye koydu.











