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Park halindeki otomobil yandı: Alevler bir anda eve sıçradı

Park halindeki otomobil yandı: Alevler bir anda eve sıçradı

09:0312/04/2025, Cumartesi
IHA
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Yangın nedeniyle araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı binanın dış cephesinde de maddi hasar oluştu.
Yangın nedeniyle araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı binanın dış cephesinde de maddi hasar oluştu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajdaki park halindeki otomobil alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken binada da hasar oluştu.

Tokat Erbaa'da evin önünde park halinde bulunan otomobil, garajda park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın nedeniyle araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı binanın dış cephesinde de maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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