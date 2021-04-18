Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem PKKlı teröristlerin kullandığı 8 sığınak yerle bir edildi
TUNCELİ

PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak yerle bir edildi

Tunceli'de, PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklardaki aramada, 100 kalaşnikof fişeği, 11 kalaşnikof şarjörü, 4 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
PKKlı teröristlerin kullandığı 8 sığınak yerle bir edildi
Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'de düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide, arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınaklardaki aramada, 100 kalaşnikof fişeği, 11 kalaşnikof şarjörü, 4 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, saat devreli düzenek, pil bloğu, 1 akü, 2 küçük tüp, 50 metre elektrik kablosu, güneş paneli, soba, 2 uyku tulumu, 30 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Türk SİHA'ları PKK elebaşı Öcalan'ın yaşadığı evi yerle bir etti
DÜNYA
Türk SİHA'ları PKK elebaşı Öcalan'ın yaşadığı evi yerle bir etti
Abone Ol Google News
Liderle aradaki fark iki oldu

Liderle aradaki fark iki oldu

Fenerbahçe, BAY geçeceği haftada kritik virajı döndü.
Golden önce faul var mı?

Golden önce faul var mı?

Başakşehir'in golü öncesi faul tartışması yaşandı.
Rsuyadan bir hamle daha

Rsuya'dan
bir hamle daha

​Çekya'nın 20 diplomatını istenmeyen kişi ilan etti.
Tablo ciddi!

Tablo ciddi!

​Ölü sayısı arttı, vaka sayısı düştü.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Bakan Koca, kritik haritayı yayınladı.
Bir sağlık üssü daha

Bir sağlık üssü daha

​Amasya Valisi 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi.

İki ay içinde<br>teslim müjdesi

İki ay içinde
teslim müjdesi

​Malatya'daki depremzedeler için inşa edildi.

​Kaza sonrası öldüresiye dövülen şahsın anlattıkları şoke etti.

​Türk bilim insanlarından dünyada ses getirecek çalışma.
7 kişiyle <br>sahaya çıktılar

7 kişiyle
sahaya çıktılar

COVID, futbol dünyasını da olumsuz etkiliyor.

Çaresiz kalınca<br>hastaneye götürdü

Çaresiz kalınca
hastaneye götürdü

Sindirim sistemi ve akciğerinde enfeksiyon tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.