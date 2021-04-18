PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak yerle bir edildi

Spor

Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.