Gündem Pülümür Çayına elektrik verdiler yüzlerce balık telef oldu
TUNCELİ

Pülümür Çayı'na elektrik verdiler yüzlerce balık telef oldu

Tunceli'de kimliği belirsiz kişilerce yüksek gerilim hattından çekilerek, Pülümür Çayı'na verilen elektrik nedeniyle yüzlerce balık telef oldu.

Haber Merkezi DHA
Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu.
Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu.

Pülümür ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kırmızıköprü köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce, balık avlamak amacıyla yüksek gerilim hattından elektrik çekilerek Pülümür Çayı'na verildi.

AA
Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu.
  • Aralarında kırmızı benekli alabalık da olan yüzlerce balık telef oldu. Olayı fark eden köy sakinleri duruma tepki göstererek, suya elektriği verenlerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

İHA
Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu.

Bursa'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
GÜNDEM
Bursa'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

'BUNU YAPANLAR İNSAN OLAMAZ'

Yüzlerce balığın telef olduğunu belirten köy halkından Ümit Bayram, "Doğamızdan ne istiyorlar anlamıyorum. Kendini bilmez insanlar suya elektrik vermişler. Bunu yapanlar insan değildir. Buraya biri gübre, biri çöp döküyor, biri de elektrik veriyor. İnsanın elini vicdanına koyması lazım. Baksanıza balıkların derisi yanıp gitmiş. Balığı bir iki tane tutar yersin ama bu neyin nesidir? Bu balığın neslini tüketeceksiniz. İki senedir bu durum yaşanıyor. Bu sene de iki kere yaşandı. Bizim gördüğümüz yerde bu kadar balık var. Su da akıntı olduğu için ölü balıklar 7 kilometreye kadar aşağıya gidiyor" dedi.

Bursa'daki balık ölümleri korkuttu
GÜNDEM
Bursa'daki balık ölümleri korkuttu

Bursa’da çevre felaketinde şoke eden balık ölümleri: Can çekişmeleri görüntülendi
FOTOĞRAF 12
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Bursa’da bir sulama göletinde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.
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Nilüfer ilçesinde sulama maksadıyla kullanılan gölette çok sayıda balık öldü. Her gün yeni ölümler meydana gelirken, yetkililerde sudan numune alarak inceleme başlattı. Çevre dernekleri gölete gelerek drone ile inceleme yaptı. Ölen balıkların büyüklüğü dikkat çekerken, bazı balıkların can çekişmesi görüntülendi.
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Çalı Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karagöz, “Şu an gölete su taşıyan derenin kenarındayız. Bu dere Atlas’tan Çalı’ya uzanan kollarla baraja ulaşıyor. Barajda son zamanlarda çok az su var. Bu dere üzerinde hidroelektrik santralinden kaynaklı bölge halkı kaygılıydı. Geçtiğimiz günlerde balık ölümleri ile karşı karşıya kaldık. Baraja belirli aralıklarla geldiğimizde düzenli ölümlerin yaşandığına şahitlik ettik. Şu anda arkamızda görülen suda maalesef onlarca balık öldü. Bu balıklar büyük ve bizi korkutuyor. Bu bölgede yaşayan insanların bahçeleri var ve bu bahçelerde domates, biber üretiyorlar. Meyve ağaçları var. Biz bu su ile mahsullerimizi suluyoruz. Suyumuza zarar gelmesinden endişeliyiz” dedi.
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Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yetkililerin geldiğini belirten Karagöz, “Yetkililer sudan numune aldılar, ama sonucu daha paylaşmadılar. Onlardan da cevap bekliyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müdahale etmesini istiyoruz. Burası Nilüfer ovasına su taşıyan bir gölet. Aşağıda Alaaddinbey, Tahtalı, Yaylacık, Ürünlü’ye kadar tarımsal faaliyet yapılıyor ve buradaki sular taşınıyor. Bugün balıkları öldüren şey insanlara da geçmesinden korkuyoruz. Oradaki sebze ve meyvelerden yiyen Bursalıların hayatı da tehlikedeyse bu büyük sıkıntı oluşturur. Biz deremizde yaşayan balıkların ölmesinden tedirginiz” diye konuştu.
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Bursa’da çevre felaketinde şoke eden balık ölümleri: Can çekişmeleri görüntülendi
Bursa'da bir sulama göletinde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Nilüfer ilçesinde sulama maksadıyla kullanılan gölette çok sayıda balık öldü. Her gün yeni ölümler meydana gelirken drone ile çekilen görüntülerde bazı balıkların can çekişmesi görüntülendi.
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