Rize Artvin Havalimanını 411 bin 171 yolcu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-31 Ekim tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı.
GÜNDEM
GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı
Havalimanına yurt içi seferler kapsamında 496 uçak, yurtdışı seferleri kapsamında da 8 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı’nı açılışından 31 Eylül tarihine kadar geçen 5,5 aylık sürede toplamda 411 bin 171 yolcu kullandı.
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Mayısta hizmete açılan havalimanında bu sürede 372 uçak, iniş-kalkış gerçekleştirdi.Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköyde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 1000 hektarlık alanda yapılan Rize-Artvin Havalimanının temeli, 3 Nisan 2017de atıldı.
Proje, 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. 4,4 milyar TLye mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.
Türkiye’nin 58’inci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanından sonra Türkiye’nin 2nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Korenin ardından ise dünyanın 5inci deniz üzerine inşa edilen havalimanı olma özelliğini taşıyor.
Terminal binası içine Çay Müzesi inşa edilen havalimanında, hava trafik kontrol kulesi ince belli çay bardağı, havalimanı girişi de çay yaprağı şeklinde yapıldı. 5 yılda tamamlanan havalimanı, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla hizmete açıldı.Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 aylık dönemde 372 uçuşla, 48 bin 103 yolcu kullandı. Yaz sezonunun başlaması, okulların tatil olması ve yaklaşan Kurban Bayramı ile havalimanında yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
Rize’ye uçakla gelen Abbas Akbayrak, Rize-Artvin Havalimanı’na ilk kez indim. Yurt dışında yaşadığım için orada birçok havalimanını gördüm. Burası çok güzel olmuş. Doğu Karadenizin hem yeşili ile hem mavisiyle bir arada seyahat etmek de ayrı bir güzellik. Uçakla gelirken köyümü yukarıdan görmek çok güzel hissettirdi.
Burada hayalden ötesini yaşıyoruz. Havalimanı köyüme 5 kilometre uzaklıkta. Köyden inmeye araç bulamazken bugün İstanbuldan Rizeye köyümün önüne uçakla indim dedi.Rizeden İstanbula simit götüren Yasin Yıldız da Buranın meşhur Rize simidini Çayeli’nden sıcak sıcak aldık, soğumadan uçakla İstanbula götüreceğiz, afiyetle yiyeceğiz” diye konuştu.
İstanbul’dan gelen Cabir Aydede ise Buraya uçakla indik ya ne mutlu bize. Ne mutlu burada yaşayanlara. Önceden Trabzon Havalimanı’na inerken şimdi bugün ilk kez evimize indik. Bu kadar güzel bir şey olmaz dedi.
Artvin’e gitmek için Rize-Artvin Havalimanını kullanan Serdar Yılmaz, Önceden araba ile geliyorduk ya da Trabzon Havalimanına iniyorduk. Batuma inmek zorunda kalıyorduk. Buraya ilk kez indik hatta denemek amacıyla geldik, diyebiliriz. Buradan Artvine gideceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda 48 bin yolcu kullandı: Köyümüze 5 km uzaklıkta hayalden ötesini yaşıyoruz
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda 48 bin 103 yolcu kullandı.