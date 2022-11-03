Rize Artvin Havalimanını 411 bin 171 yolcu kullandı

Adana'da apartmanda müteahhit ve ev sahibi arasındaki kavga kameraya yansıdı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde daire sakini ile müteahhit arasındaki kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden vatandaşlar, binanın yapımını gerçekleştiren müteahhit İ.F'nin önerisiyle yönetici olarak özel bir şirketle anlaştı. Daha sonra vatandaşlar, binadaki bazı eksiklikleri gidermediği gerekçesiyle şirketle olan sözleşmelerini sona erdirip daire sakinlerinden M.T'yi yönetici olarak belirledi. Bu gelişmelerin ardından müteahhit İ.F. ve yönetici M.T. arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüyen ve 4 kişinin darp sonucu yaralandığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavganın sona erdirilmesinin ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Bu arada, taraflar arasındaki kavgayı bir bina sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.