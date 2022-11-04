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Rize Valiliğinden hafta sonu 'uyarısı': Şaşkınlık yaşamayın

Rize Valiliği, hafta sonu artış gösterecek hava sıcaklıkları için vatandaşları "şaşkınlık yaşamamaları" konusunda uyardı. Yapılan açıklamada "Terleme, güneş çarpması, ısınma, göz kamaşması vb. olumsuzluklara karsı tedbirli ve dikkatli olunmalı" denildi.

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Haber Merkezi AA
Rize Valiliğinden hafta sonu uyarısı: Şaşkınlık yaşamayın
Rize (Arşiv)

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgilere göre 5 Kasım Cumartesi günü erken saatlerden itibaren güneşin alçak kesimlerde kuvvetli olacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek kesimlerde ise etkisini hafif göstereceği, hafta sonu plan ve program yapacak vatandaşlarımızın yaşanabilecek (şaşkınlık, terleme, güneş çarpması, ısınma, göz kamaşması vb.) olumsuzluklara karsı tedbirli ve dikkatli olmaları buna göre planlarını yapmaları önemle duyurulur."

Bu arada, Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rizeli Yunus Emre Dilmaç'ın sözlerine yer verildi.

Dilmaç, "Güzel ülkem Türkiye'de sosyal medya ve sms'i en çok kullanan valilik Rize Valiliğidir. İki gün bilemediniz üç günde bir, 'Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre yarın yağmur yağacak.' Bir kere de 'Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yarın fazla güneş olacak' diye mesaj çekmek, paylaşım yapmak Rize Valiliğine nasip olmadı." diye konuştu.

Meteorolojik uyarının içerisinde yer alan video kısa sürede beğeni kazandı.

Meteorolojiden kar uyarısı: Tam beş gün sürecek
FOTOĞRAF 11
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken Doğu Anadolu bölgesinde hafta başından itibaren kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Meteoroloji tarafından paylaşılan 3 Kasım-9 Kasım arası hava tahmini raporunu yayınladı.
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Doğu Anadolu bölgesinde 5 Kasım Cumartesi günü kar yağışının başlaması bekleniyor.
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6 Kasımda ise Doğu Karadeniz bölgesinde kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.
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7 Kasım Pazartesi günü itibariyle Doğu Anadoluda tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor.
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8 Kasımda kar yağışının Doğu Anadolu bölgesinde devam etmesi bekleniyor.
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Meteorolojiden kar uyarısı: Tam beş gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Meteorolojinin paylaştığı haritalara göre önümüzdeki hafta başında bazı bölgeler kar yağışı başlayacak. Beklenen kar yağışının beş gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.


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