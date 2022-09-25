Rize ve Artvin'e mevsimin ilk karı yağdı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana düşmesi ile birlikte bölgenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Rize'nin İkizdere ilçesi ile Artvin’deki yaylalarda etkili olan kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.
Rize’de Anzer balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.
Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.
Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi.
Yaylada yaşayan Necat Azman, cep telefonuyla kar yağışını kayıt alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Öte yandan kentte başta Bilbilan yaylası olmak üzere farklı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonuyla görüntüledi.
Sahara geçidine sezonun ilk kar yağdı
Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Artvin-Ardahan karayolu 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi’nde eylül ayında kar etkili oldu. Karayolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı.
Ardahan’dan Şavşat’a giden Serkan Yalduz, yolda ilerlemekte güçlük çekerken o anları kayıt altına alarak bölgeyi kullanacak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek kar küreme çalışmaları başlattı.