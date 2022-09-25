Rize ve Artvin'e mevsimin ilk karı yağdı

Rize’de Anzer balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.

İHA

Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi.

İHA

Yaylada yaşayan Necat Azman, cep telefonuyla kar yağışını kayıt alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

REKLAM

İHA



Öte yandan kentte başta Bilbilan yaylası olmak üzere farklı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonuyla görüntüledi.

Sahara geçidine sezonun ilk kar yağdı

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Artvin-Ardahan karayolu 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi’nde eylül ayında kar etkili oldu. Karayolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Sahara geçidine sezonun ilk kar yağdı.n

Ardahan’dan Şavşat’a giden Serkan Yalduz, yolda ilerlemekte güçlük çekerken o anları kayıt altına alarak bölgeyi kullanacak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek kar küreme çalışmaları başlattı.

GÜNDEM Mevsimin ilk karı Rize'ye yağdı

FOTOĞRAF 6 Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı her iki ilçede bazı araçlar yollarda kaldı, büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle yaylalara göç edenler zor anlar yaşadı. Şavşat-Ardahan kara yolu Sahara geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, beklenmedik kar yağışının etkili olduğunu belirterek, \"Kar yağışıyla yüksek rakımlı köylerimizde çiftçilerimiz ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız biraz zor durumda kaldı. Bu köylerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Sorunları olanların sorunlarını anında gideriyoruz. Şu an çok önemli bir olumsuzluk yaşayan, sıkıntı çeken vatandaşımız yoktur\" dedi. Ardanuç ilçesine bağlı Kapıköy'de yaşayan Ergin Usta, \"Bu bölgede kardeşimle birlikte çok geniş çaplı büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Aniden bastıran kar bizi tekrar kış hazırlıklarına çevirdi. Baharı görmüşken kış geri geldi. İnşallah fazla sürmez\" diye konuştu. Şavşat’ın Çavdarlı köyünde oturan Siyaset Altun ise \"Dün ekinlerimizi ektik. Bugün beklenmedik bir kar yağdı. Ürünlerimizin akıbeti ne olur bilmiyoruz. Artık mevsimler değişti. Yıllardır bu mevsimde kar görmedim\" ifadelerini kullandı.

Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Derneği Başkanı Temel Şimşek de \"Yüksek köylerimizde kar yağışına maruz kalan arıcılarımız, arıları ve bal konusunda zarar gördüler. Yetkililerimizin bu konuda bir çalışma yapacaklarına inanıyorum\" dedi. ( Mayıs ayında 10 santimetre kar yağdı: Yıllardır bu mevsimde böylesini görmemiştik Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağış, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



