Rize'de acil serviste dehşet saçan silahlı saldırgan tutuklandı

Aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç. karşılaştıkları acil serviste bir süre tartıştıktan sonra birbirlerine silahla ateş etti. Olayda M.Ç. ve beraberindeki Y.E.Ö'nün yanı sıra polis memuru E.E, jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ile sağlık personeli F.H, yaralandı.