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Rize'de acil serviste dehşet saçan silahlı saldırgan tutuklandı

Rize'de acil serviste 5 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

17:36 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan M.S.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Rize Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç. karşılaştıkları acil serviste bir süre tartıştıktan sonra birbirlerine silahla ateş etti. Olayda M.Ç. ve beraberindeki Y.E.Ö'nün yanı sıra polis memuru E.E, jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ile sağlık personeli F.H, yaralandı.

Yaralıların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.



#Rİze
#hastane
#silahlı saldırı
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