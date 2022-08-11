Rize'de çay toplayan vatandaş ilkel teleferik sepetinin sırtına çarpması sonucu yaralandı

Olay, sabah saatlerinde, Kalkandere ilçesi Yolbaşı köyünde meydana geldi. Mine Aksu, çay bahçesinde hasat yapan Hakif Yılmaz’ı fark etmeyerek, çay yüklü ilkel teleferiği çalıştırdı.
Teleferik sepetinin demir kısmı yakınından geçtiği sırada Yılmaz, sırtına çarpması sonucu yaralandı. Çay bahçesindekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaralıyı 200 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı
Bahçeye ulaşan AFAD ekipleri, Yılmaz'ı sedyeyle 200 metre yola taşıyarak ambulansa teslim etti. Yılmaz, ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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17 yıl önce Of Ziraat Odasının tavsiyesi üzerine mavi yemiş üretimine başlayan 46 yaşındaki Fatih Aktaş, karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeyerek işini bu zamana kadar taşıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle yurt dışından bin 200 mavi yemiş fidanı getirten Aktaş, evinin yanındaki 4 bin metrekarelik tarlasına çay yerine mavi yemiş dikti.
Mavi yemiş üretimi hakkında hiç bilgisi olmayan Aktaş, zamanla işini ilerletti. Başta ürün satmakta dahi zorlanan Aktaş'ın ürünleri şimdi oldukça talep görüyor. Bahçesinden yılda 4-5 ton ürün aldığını belirten Aktaş, kilosunu sanayi tesislerine 50-60 lira gibi rakamlara sattığını belirtti. Mavi yemiş bitkisinin çayın alternatifi olamayacağını dile getiren Aktaş, mavi yemiş bitkisinin çayın yanında ek bir ürün olarak yetiştirilebileciğini ifade etti. Mavi yemiş yetiştiriciliğinin çaya göre zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirten Aktaş, çalışmayı sevmeyen insanlara bu işi tavsiye etmediğini söyledi.<br>
Kilosu internetten 150'ye satılıyor<br><br>Mavi yemiş hakkında daha önceden bir bilgisi olmadığını anlatan Aktaş, şunları söyledi:<br><br>\"Mavi yemiş yetiştiriciliğine 2005 yılında Of Ziraat Odasının bana bu işi önermesiyle başladım. Tarım Bakanlığının o zaman verdiği desteklerle bahçemi kurdum. Çayın yanında başka bir ürün yetiştirebilir miyim diye düşünürken bu işle tanıştım. Mavi yemiş yetiştiriciliği hakkında daha önce bir şey bilmiyordum. Burada 4 dönümlük bir açık arazim vardı. Burada yapmaya karar verdim. Fidanlarımız yurt dışından geldi. Bin 200 fidanla işe başladım, şu anda o şekilde devam ediyorum.
Bu işin kazancı iyi ama zahmeti de var. Zor bir iş, uğraş gerektiren bir iş. İlk başladığımda zorluklarla karşılaştım. Ürünümü satamadım. Yılmadık devam ettik, bu zamana kadar geldik. Sanayi ürünü olarak şu an talep var. İhtiyaç da var. Uğraşı fazla olduğu için insanlar bu işe girmek istemiyor. Bu iş çalışmayan adamın işi değil. Kışın budaması, gübrelemesi var. Yazın mayısın son haftasından ağustosun başına kadar hasadı sürüyor. İki ay hasat süreci var. İyi bakım yapılırsa fidan başı 5 kilo verim alınabiliyor. Kilosu sanayi tesislerine 50-60 TL, internetten ise kilosu 100-150 TL gibi rakamlara satılabiliyor. Ben sanayi tesislerine soğuk zincirle satış yapıyorum. Soğuk zincire gitmeyen ürünlerimizi marmelat yaparak satıyoruz. Mavi yemiş bitkisi bu. Halk dilinde likarba, kaskanaka olarak adlandırılıyor.<br>
Ben burada 4-5 ton gibi bir üretim yapıyorum. Yılda 200-300 bin TL gibi bir para kazanıyorum. Mavi yemiş çaya göre daha karlı ama daha fazla iş gücü gerektiren bir iş. İlgi ve zaman isteyen bir ürün. Bu işi çalışmayacak kişiye tavsiye etmiyorum. Çalışacak olan kişiler bu işi yapabilir. Mavi yemiş çayın alternatifi olamaz. Çay bizim için yöresel bir ürün. En iyi ürünümüz. Çayın yanında yapılabilir.\"
Çay bahçesine mavi yemiş dikti: Yılda 300 bin TL kazanıyor
Trabzon'un Of ilçesinde 4 dönümlük arazisine çay bitkisi yerine mavi yemiş diken Fatih Aktaş, mavi yemişten yılda 300 bin TL kazanıyor.
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Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında hasat sezonu açıldı. Sezonla birlikte İstanbul ve Ankara gibi büyük kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye 'çay göçü' başladı.
Çay hasadının büyük bölümünün yapıldığı Rize'de tatil için gelenlerle kentin nüfusu da 4'e katlandı.
Bölgeye gelenler çay bahçelerinin bakımlarını yapıp hasada hazırlıyor. Bölgeye çay işçiliği için gelenler de üreticilerle görüşüp günlüğü 300 ile 400 TL arasında yevmiyeyle anlaşmaya çalışıyor. Rize Valiliği ise özellikle kaçak işçi çalıştırılmasına yönelik denetimlerini artırdı.
Bahçelerin, üreticilerin, fabrikaların yeni çay sezonuna hazır olduğunu belirten Rize Valisi Çeber, \"Herkes çaylarını toplayıp fabrikalara teslim etmenin telaşı içerisinde. Rize-Artvin Havalimanımızı açtık. Artık üreticilerimiz direkt Rize'ye gelecek.
Bunun heyecanını da yaşıyorlar. Güzel bir çay sezonu geçireceğimizi değerlendiriyoruz. 2 yıldır yaşadığımız pandemi sürecinin sona ermesi ve üreticilerin bu dönem içinde kendi çaylarını kendileri toplama kabiliyetlerinin artmasıyla beraber bunu sürdürecek olma niyetleri bizi umutlandırıyor.
Çay sezonu bir anda buranın nüfusunun 3-4 katı arttığı, bütün tatilcilerin, izincilerin geldiği, aynı zamanda turizm sezonunun da kesiştiği bir sezondur. Biz yine tüm dünyaya yine çok güzel Rize çayı içireceğiz” diye konuştu.
ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de üreticilerin pandemi döneminde olduğu gibi bu yıl da çay tarımını ailece yapacaklarını belirterek, \"Böylece hem cebimizden çıkacak olan işçilik maliyeti ortadan kalkacak hem de çayımızı kendimiz daha kaliteli toplamış olacağız. Herkesin bahçesine kendisinin girmesini temenni ediyorum\" dedi.
Çay bahçelerini yabancı otlardan temizleyip hasada hazır hale getirdiklerini söyleyen üretici Remzi Tarlacı, \"İl dışından Rize'ye çay toplamaya gelecek olanlar da bir an önce gelip çaylarını temizlesinler. Çay zamanı nüfusumuz çok artıyor. 100 ise 500 oluyor. Yavaş yavaş mahalleler, köyler dolmaya başladı\" diye konuştu.
Hasada hazır olduklarını söyleyen Sabit Çalık da \"Çayda hazırlıklarımızı yaptık, bahçenin otlarını temizledik. Şimdi çay hasadına hazırız.
Bizim burada da hasat başlar. Çayın başlamasıyla beraber köylerimiz şenleniyor. Yurt dışından, il dışından insanlar çayını toplamaya geliyor.
İzinlerini alıyorlar, geliyorlar çaylarını topluyorlar, dönüyorlar. Herkesin çayına sahip çıkması bizi mutlu ediyor. Kışın burada 20 hane varsa yazın 200-300 haneye çıkıyor. Herkes kendi çayını toplasın. Milli servetimiz yurt dışına taşınmasın\" dedi.
Hatice Çepni ise \"Allah bize çay gibi kocaman büyük bir nimet vermiş. Ama biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Çayımıza sahip çıkacağız. Kendimiz toplayacağız.
İşçi tutmayacağız, paramızı dışarı kaptırmayacağız. Bizim memleketimizde çalışana para var. Çay üreticilerinin büyük bir kısmı il dışında. Hasadın başlamasıyla beraber izinlerini alıp geliyorlar.
Yaz boyu burada bir nüfus patlaması yaşanıyor. Gelen üreticiler çaylarını da kendi hasat ederse kimseye ihtiyacımız olmaz. Paramız da cebimizde kalır\" diye konuştu.
Bazı çay üreticileri ise günlük 400 lira yevmiye vermesine rağmen işçi bulamadıklarını da dile getirdi.
Rize'de 'çay göçü' ile nüfus dörde katlandı
Doğu Karadeniz'de 830 bin dekar alanda yapılan yaş çay tarımında hasat sezonunun açılmasıyla İstanbul ve Ankara gibi kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye 'çay göçü' başladı. Çay hasadının büyük oranda yapıldığı Rize'de tatil için gelenlerle nüfus 4'e katlandı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Çay sezonunun başlamasıyla bir anda nüfusumuz 3-4 kat artıyor. Çay sezonu bütün tatilcilerin, izincilerin geldiği, aynı zamanda turizm sezonunun da kesiştiği bir dönem oluyor" dedi.