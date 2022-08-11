Rize'de çay toplayan vatandaş ilkel teleferik sepetinin sırtına çarpması sonucu yaralandı

Bu işin kazancı iyi ama zahmeti de var. Zor bir iş, uğraş gerektiren bir iş. İlk başladığımda zorluklarla karşılaştım. Ürünümü satamadım. Yılmadık devam ettik, bu zamana kadar geldik. Sanayi ürünü olarak şu an talep var. İhtiyaç da var. Uğraşı fazla olduğu için insanlar bu işe girmek istemiyor. Bu iş çalışmayan adamın işi değil. Kışın budaması, gübrelemesi var. Yazın mayısın son haftasından ağustosun başına kadar hasadı sürüyor. İki ay hasat süreci var. İyi bakım yapılırsa fidan başı 5 kilo verim alınabiliyor. Kilosu sanayi tesislerine 50-60 TL, internetten ise kilosu 100-150 TL gibi rakamlara satılabiliyor. Ben sanayi tesislerine soğuk zincirle satış yapıyorum. Soğuk zincire gitmeyen ürünlerimizi marmelat yaparak satıyoruz. Mavi yemiş bitkisi bu. Halk dilinde likarba, kaskanaka olarak adlandırılıyor.<br>