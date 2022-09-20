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RİZE

Rize’de çıkan yangında 4 kişi çatı katında mahsur kaldı

Rize’de bodrum katında yangın çıkan 7 katlı binanın çatı katında 4 kişi mahsur kaldı. Yangın, Rize merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi Dikmerdiven Sokak’ta 7 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın bodrum katında bulunan kömürlükte çıkan yangın binanın 3. katına kadar sıçradı.

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Haber Merkezi İHA
Rize’de çıkan yangında 4 kişi çatı katında mahsur kaldı
Rize

Rize’de bodrum katında yangın çıkan 7 katlı binanın çatı katında 4 kişi mahsur kaldı.
Yangın, Rize merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi Dikmerdiven Sokak’ta 7 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın bodrum katında bulunan kömürlükte çıkan yangın binanın 3. katına kadar sıçradı. Dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bu esnada paniğe kapılan 4 kişi apartmanın çatı katına kadar çıktı ancak yoğun duman nedeniyle geriye dönemeyerek bulunduğu yerde mahsur kaldı. Mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile gaz maskeleri kullanılarak binadan dışarıya çıkartılırken bir başka evde bulunan ve dumandan etkilendiği öğrenilen kadını olay yerinde bulunan bir vatandaş kucaklayarak ambulansa kadar taşıdı. İtfaiye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan binadaki yangın söndürdü.
Polis yangının çıkma nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, mahalle sakinleri ise yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından çıkarıldığını iddia etti. Görgü tanıklarından Gökhan Demirci, mahallede oynayan çocukların elinde bidon ile apartmana kimliği belirsiz birinin girip çıktığını gördüğünü ifade ederek "Oturma odasında televizyon izlerken bir ses duydum. İçeri doğru gidince yangının 3. kata kadar çıktığını gördüm. Alevlerin çıktığını görünce o telaşla camı açarak binadakilere bağırmaya başladım. Çocuklarımı aldım ve apar topar aşağıya indim. Binada kalanlar çatıya çıktılar korkudan dışarı çıkamadılar. Daha sonrasında itfaiyeyi aradım. Birisinin burayı kundakladıklarını söylüyorlar. Ben görmedim ama çocuklar gördüklerini söylüyorlar. Kim neden yaptı bilmiyorum. Bu binaya giren çakın belli değil. Çok sayıda kişi buraya giriyor. Neler içtikleri belli değil. Bilerek mi yaptılar yanlışlıkla mı yaptılar bilemezler. Çocuklarımı aldım yavaş yavaş merdivenlerden indim çünkü yangın merdivende yoktu" şeklinde konuştu.

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