Rize’de FETÖ dolandırıcılığı: 353 bin TL’lik vurgun

Rize’nin İyidere İlçesi Emniyet Amirliğine müracaatta bulunan bir kişi kendisini polis olarak tanıtan şahıs tarafından telefonla arandığını söyledi. Arayan kişinin kendisine ‘FETÖ/PDY iltisaklı kişilerce vatandaşımızın kimliği kullanılarak çeşitli kuyumculardan altın alındığını’ ve kendisinde bulunan ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine vatandaş 6 adet 22 ayar bilezik, 1 adet altın kelepçeli bilezik, 1 adet altın zinciri ile birlikte reşat tam altın, 1 adet zinciri ile birlikte altın kolye, 1 çift altın küpe, 4 adet altın yüzük, 1 adet altın tuğralı künye, 6 adet çeyrek altın, 3 adet yarım altın ve 5 bin TL nakit parayı arayan şahsa teslim etti.

İhbarı alan İyidere İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 2 şahıs tespit edilerek yakaladı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 2 şahıstan biri adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.H.A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzenlenen operasyonda dolandırılan vatandaşa ait olduğu tespit edilen toplam 348 bin 400 TL değerindeki altın ve 5 bin TL nakit para tam ve eksiksiz olarak ele geçirilerek kendisine teslim edildi.

Emniyet uyardı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda telefon ile arayarak kendisini devlet görevlisi olarak tanıtıp para veya ziynet eşyası isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, “Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı diyerek sizden altın, para isteyen şahıslara itibar etmeyiniz. Böyle bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız veya en yakın Kolluk Kuvvetine müracaat ediniz. Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.







