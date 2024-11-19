Rize'de heyelan: Bir kişi hayatını kaybetti 64 daire tahliye edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda hayatını kaybeden kişinin Yakup Ali Bayraktar (35) olduğu ortaya çıktı. Cansız bedeni toprak altından çıkarılan Bayraktar'ın heyelana yatak odasında uyurken yakalandığı öğrenildi.

Tahliye edilen riskli binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler, bölgede tıkanan mazgalları açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

'YOLLARIN KAPALI OLDUĞU İHBARLARI GELİYOR'

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gerekli önlemlerin alındığını fakat yağmurun devam ettiği sürece riskin de süreceğini belirterek, "Bölgede AFAD çalışıyor. Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor. O sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Tıkanan menfezler var onlar için de çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ile birlikte sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.





METREKAREYE 120 KİLO YAĞIŞ DÜŞMÜŞ

Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hafif yaralandığı, çevrede 64 dairenin tahliye çalışmalarının sürdüğü heyelanda, ilçeye 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Bölgede tahliye edilen binada oturanlar, misafirhanelere yerleştiriliyor.





"64 DAİREYİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİYORUZ'

İlçeye gelerek incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte Çayeli dışında yağış kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Vali Baydaş, “Heyelan neticesinde yıkıntı meydana geldi. 1 vatandaşımız toprak altında kalıp rahmetli oldu; Allah rahmet eylesin. 2 vatandaşımız hayati tehlikeleri olmamakla beraber tedavi altında. Şu anda bu sıra boyundaki binalarda 64 daireyi tedbir amaçlı tahliye ediyoruz. Yan yana binalar olduğu için herhangi bir problem yaşanmasın diye misafirhanelere yerleştiriyoruz. Şehirde başka bir problem yok. Yağış 120 kilogramın üzerine çıkmış durumda. Bir miktar daha devam edecek gibi duruyor. Sel, taşkın riski olan bir bölgemiz yok. Geçmiş olsun diyorum" dedi.





"HEYELANLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ'





Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Her zaman bu heyelanlarla karşı karşıyayız. Bizi üzen ölüm yaşanmasıdır. Daha önce ilçemiz sağanak etkisi altındaydı, yakın zamanda meydana gelen deprem ve suyu emen toprak hareketlenerek, heyelana neden oldu. Tedbirlerimizi aldık, çalışmalarımız sürüyor. Her yıl bu vakaları yaşıyoruz. Bazı noktalarda yollarda hasar ihbarları aldık, gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.





Bölgede AFAD koordinasyonunda riskli yapılarda tahliye işlemleri sürüyor.



