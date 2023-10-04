Rize'de heyelan riski nedeniyle 3 ev boşaltıldı

Sağanak yağışın vurduğu Salarha Beldesi’ne bağlı Kasarcılar Mahallesinde yaşayan Mehmet Terzi, şiddetli yağışlarla evinin etrafında kopmalar meydana geldiğini belirterek, "Dün saat 4,5 yağmur başladı. 5 saat aralıksız yağmur yağdı. Akıbetinde evin arka kısmında kütle dökülmeye başladı. Bütün mahallenin suları, aşağıya doğru akmaya başladı. Akşam 7,5 da hanımıma dedim; bu evde durulmaz. Dere gibi su geliyordu. Menfezleri açmaya çalışacaktım. Gittim baktım, açma şansım yoktu. Bu şekilde evde kalınmaz, çok tehlikeli. 16 Nisan'da AFAD'a dilekçe verdim. Burada çökme var, ev risk taşıyor diye. Burada bir önlem alınmasını istediğimi söyledim. Eğer burada 5 metre duvar olsaydı ne benim evime sıkıntı olacaktı ne de komşuma bir sıkıntı olacaktı. Evi akşam terk ettik. Yeğenime gidip, orada kaldık" dedi.