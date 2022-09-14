Gündem Rizede heyelanlar köy yollarını ulaşıma kapattı
RİZE

Rize’de heyelanlar köy yollarını ulaşıma kapattı

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Rize’de bir kaç gündür aralıklı olarak etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yumuşayan toprak heyelanları da beraberinde getirdi.

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Haber Merkezi İHA
Rize’de heyelanlar köy yollarını ulaşıma kapattı
Rize

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Rize’de bir kaç gündür aralıklı olarak etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yumuşayan toprak heyelanları da beraberinde getirdi. Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Ortaköy, Musadağı, Kestanelik, Zafer, Yeşilköy, Yenihisar ve Kaçkar köylerinde, Fındıklı ilçesine bağlı Sümer ve Derbent köylerinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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