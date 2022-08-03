Gündem Rizede kamyonun iki otomobille çarpıştığı kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı
RİZE

Rize'de kamyonun iki otomobille çarpıştığı kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı

İlçeye bağlı Balıkçı köyünde, K.K. (37) idaresindeki 61 DC 453 plakalı kamyon, yolun sağ tarafında emniyet şeridinde park halindeki Mustafa Durmaz'ın (32) kullandığı 16 HA 971 plakalı otomobil ile Hamdi Yeşilyurt (39) yönetimindeki 53 FF 556 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rizede kamyonun iki otomobille çarpıştığı kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Arşiv.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Hamdi Yeşilyurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Durmaz ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü K.K, gözaltına alındı.

Bursa'da zincirleme trafik kazası: Yedi araç birbirine girdi, bir kişi öldü bir kişi yaralandı
FOTOĞRAF 13
Title
Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 16 EG 314 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, seyir halindeki Osman Aras (55) yönetimindeki 16 T 4011 plakalı ticari taksiye çarpıp, yan yolda park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Title
TIR’a yüklü konteynır da ticari taksinin üzerine düşerken, arkalarından gelen 1 otomobil, 1 hafif ticari araç, 1 servis minibüsü ve 1 TIR daha kazaya karıştı. kazaya neden olan TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Title
Karayolunda 7 aracın karıştığı kazada taksi sürücüsü Osman Aras, araçta sıkıştı. Diğer bir otomobilin sürücüsü de ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Osman Aras sıkıştığı araçtan itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralanan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü tedaviye alınırken, Osman Aras ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Title
Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan Bursa-Gemlik Yolu, Bursa istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik konvoy oluştu.
Title
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten sağlandı. Polis, kazanın ardından kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Title
Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 ölü, 1 yaralı
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bursa'da zincirleme trafik kazası: Yedi araç birbirine girdi, bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Bursa'da iki TIR, üç otomobil, bir hafif ticari araç ve bir servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Polis, kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan TIR sürücüsünü arıyor.

İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak
GÜNDEM
İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak
İstinye’de denizde mayın paniği: Gerçek çok başka çıktı

İstinye’de denizde mayın paniği: Gerçek çok başka çıktı
Çin mi Tayvan mı?

Çin mi Tayvan mı?

Dünya diken üstünde: İşte dünyanın en güçlü orduları.
İstanbulda Aedes paniği

İstanbul'da 'Aedes' paniği

İlaçlama işe yaramıyor.

​Havadan görüntülendi: Denetim ekibi bekleniyor.

Temmuzda en çok satan markalar belli oldu.

​Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

​Polisin nefes kesen operasyonu ile yakalandılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.