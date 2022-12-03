Rize’de kapanan köy yolları için çalışmalar sürüyor

Özel öğrenciler mesleki eğitim ile önyargıları kırdı

İzmir'de, hafif düzeyde zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, okullarındaki atölyelerde aldıkları eğitimle meslek sahibi olup, işbaşı yapıyor. Hayata güvenle bakan öğrenciler, iş dünyasında da var olabileceklerini gösteriyor. Hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü İzmir'deki özel eğitim meslek okullarında, tekstilden, iç mekan tasarımına el sanatlarından yiyecek ve içecek hizmetlerine kadar 18 alanda eğitim veriliyor. Eğitimleri alan öğrenciler toplumda engelli bireylerin başladığı işi sonuçlandıramayacağı yönündeki algıyı da kırıyor. Hayata güvenle bakan öğrenciler, iş dünyasında da var olabileceklerini gösteriyor.

