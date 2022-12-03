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RİZE

Rize’de kapanan köy yolları için çalışmalar sürüyor

Rize'de etkili olan yağışın ardından meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Rize’de kapanan köy yolları için çalışmalar sürüyor
Rize'de heyelan nedeniyle kapanan yol

Rize’de dün gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Sütlüce Köyü’nde ve Güneysu ilçesine bağlı Başköy köyünde heyelanlar meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrasında köyde bulunan vatandaşlar tarafından Rize İl Özel İdaresi ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine heyelan bölgesine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli yağış sonrasında tıkanan menfezlerin açılması içinde temizlik çalışmaları yapılıyor.

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