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Rize'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir ölü bir yaralı

Rize'de, karşı yönlerden seyir halinde olan otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken otomobil sürücüsü yaralandı.

00:31 . 14/10/2023 السبت
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu Osman Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Harun Aslıyüksek (31) yönetimindeki 53 ACM 930 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen M.K yönetimindeki 53 HP 098 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Aslıyüksek yola savrulurken, ihbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Harun Aslıyüksek'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı.


#Rize
#otomobil
#kaza
#motosiklet
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