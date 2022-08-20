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RİZE

Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Rize'de turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rizede tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Rize'de tur otobüsü devrildi.

Gaziantep'de 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.

Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.

İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmakz köyünde tur otübüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede yaralılara müdahale ediyor.

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