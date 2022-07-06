Rize’de yürekleri ağza getiren kaza: Dinamit yüklü tır altı saat sonra kaldırıldı

Kaza, Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Rize’den Hopa istikametine giden ve 16 ton dinamit taşıyan SC-777-AH Gürcistan plakalı tırın şoförü, kavşaktan hatalı çıkış yapan Emre K.’nin kullandığı pikap araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle pikap yolda savrulurken dinamit yüklü tır ise devrildi. Kazada pikap aracın sürücüsü Emre K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
16 ton dinamit olay yerine gelen başka bir tıra yüklenmesinden sonra yaklaşık 6 saat sonra kaldırılarak yol tekrardan trafiğe açıldı.
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Kaza, gece saatlerinde Yeni Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Bodrum’dan Turgutreis istimakametine seyreden Abdülkadir Irmak idaresindeki 38 YL 694 plakalı otomobil, Turgutreis istikametten gelip kavşakta dönüş yapmaya çalışan Veysel Uysal yönetimindeki 48 E 3378 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve otomobil kaldırıma savruldu. Kazada her 2 sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Abdülkadir Irmak, otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve kanlar içerisinde kalan yaralıya serum takıldı, itfaiye, sağlık ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekibi yaralıyı kurtarmak için dakikalarca çabaladı.
Ekipler, kurtarma çalışmaları sırasında aracın kenarında toplanan vatandaşları uzaklaştırmak için sık sık uyarılarda bulundu.
Bacağında kırık bulunan yaralı, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonunda araçtan çıkarıldı, ambulansa alındı. Kazada toplam 4 yaralı, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kurtarma çalışmaları sırasında araçta sıkışan yaralının yakınları görevini yapan basın mensuplarına saldırdı.
Basın mensuplarının ekipmanlarına zarar vermeye çalışan kazazede yakınları, ayrıca darp etmeye de çalıştı.<br>Basın mensupları saldırının ardından saldırganlardan uzaklaşarak olayın daha fazla büyümesini engelledi.
Bodrum'daki kaza sonrası ortalık karıştı: Yaralıyı bırakıp basına saldırdılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında yaralı yakınları, yaralıyı bırakıp görevini yapan basın mensuplarına saldırdı.
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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu grup arasından çıkan tartışmada 17 yaşındaki K.A., koltuk altından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
Olayın ardından şüpheliler mahallede etrafa dağılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayın ardından sokaklara dökülen vatandaşlar ve polis etrafı didik didik aramaya başladı.
Şüphelilerin girebileceği her deliği polisle beraber araştıran vatandaşlar, bir kişiyi fark ederek peşinden koşturmaya başladı.
Uzun süre takipten çıkmayan vatandaşların çabası başarısız kaldı. Çalışmaların ardından 16 yaşındaki Hüseyin K. ise arazide otların arasında saklanırken yakalandı. Yaka paça gözaltına alınan gencin ifadesinin ardından Armağan R. de yakalanırken, kimliği belirlenen Hikmetullah A., Cemal A. ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Polis ve mahallelinin didik didik aradığı şüpheli otların arasından çıktı
Denizli'de yabancı uyruklu 10 kişi arasında çıkan tartışmada, bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada, polis ve mahallelinin sokaklarda didik didik aradığı şüphelilerden biri arazideki otların arasında saklanırken yakalandı.
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Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.
Aynı sokakta oturan iki komşu ailenin çocukları, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı.
Kavgaya aile büyüklerinin de dahil olmasıyla taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.
Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada Yasin Ç., İrfan Ç., İhsan Ç. ve Azize Ç. ile diğer aileden Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. yaralandı.
Yaralılar, özel araç ve ihbar üzerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavisi devam eden yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde çalışma yapan polis, 8 boş pompalı tüfek kartuşu ve 7 boş tabanca kovanı bulurken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfeğe de kriminal inceleme için el koydu.
Olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.
Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: İkisi ağır altı yaralı
Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya büyüklerin de karışmasıyla silahlı çatışma çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada iki aileden 2'si ağır 6 kişi yaralandı.