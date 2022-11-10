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RİZE

Rize'den ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi

Daha önce İstanbul’da karaciğer nakli geçirdikten sonra memleketi Rize’ye gelen ve mide bağırsak sistemi kanaması nedeniyle takip edilen hasta ambulans uçak ile İstanbul’da naklin gerçekleştirildiği hastaneye sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Rizeden ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi
Hasta ambulans uçağa alındı.

Daha önce karaciğer nakli gerçekleştirilen ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mide bağırsak sistemi kanaması nedeniyle takip edilen 69 yaşındaki erkek hasta, yeniden rahatsızlanınca kara ambulans ile getirildiği Rize-Artvin Havalimanı’ndan Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla karaciğer naklinin yapıldığı İstanbul Memorial Hastanesine nakledildi.

Ambulans uçakla hastaya ulaştılar
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Ambulans uçakla hastaya ulaştılar
2300 rakım yükseklikte rahatsızlanan bir hasta için çağırılan 112 ekipleri helikopter ambulans ile hastayı hastaneye ulaştırdı. O anları telefon kaydına alan vatandaşın söyledikleri gündem oldu. 'Ak Parti hariç bütün partilere sesleniyorum; ben Ak Partili değilim, hizmete bak. Hizmetin olduğu yerde parti tanımam kardeşim.'


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