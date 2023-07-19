Rize'nin en ünlü yaylasına çevreci otopark geliyor

Ayder Yaylası’nda 71 bin metrekare alanda yapılan bin 650 araçlık kapasitesi olan otopark, yaylanın girişindeki dağ yamacında inşa ediliyor. Üzeri tamamen çimle kaplı olacak olan otopark hizmete girdiğinde dışarıdan görülmeyecek. Hız kesmeden devam eden inşa çalışmaları son bulduğunda yaylaya gitmek isteyenlerin aracını bu otoparkta bırakması hedeflenirken, vatandaşlar yayla merkezine akülü arabalarla ulaşacak.