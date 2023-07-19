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Rize'nin en ünlü yaylasına çevreci otopark geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında 'Ayder’i yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz' sözleriyle başlayan dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Ayder Yaylası'nda 71 bin metrekare alanda yapılan bin 650 araç kapasitesi olan otoparkın üzeri çimle kaplı olacak ve tamamen bittiğinde dışardan görülmeyecek. Dağ yamacında yapılan otopark doğaya en uygun şekilde inşa ediliyor.

10:36 . 19/07/2023 Çarşamba
IHA
Bin 600 araçlık otopark inşaatı

Bin 600 araçlık otopark inşaatı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nı araç trafiği derdinden kurtaracak çevreci otopark kendini göstermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında "Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz" çıkışı ile gündeme gelen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.
Ayder Yaylası’nda 71 bin metrekare alanda yapılan bin 650 araçlık kapasitesi olan otopark, yaylanın girişindeki dağ yamacında inşa ediliyor. Üzeri tamamen çimle kaplı olacak olan otopark hizmete girdiğinde dışarıdan görülmeyecek. Hız kesmeden devam eden inşa çalışmaları son bulduğunda yaylaya gitmek isteyenlerin aracını bu otoparkta bırakması hedeflenirken, vatandaşlar yayla merkezine akülü arabalarla ulaşacak.

#Rize
#Ayder
#Yayla
#Otopark
3 gün önce
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