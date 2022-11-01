Rize'nin İkizdere ilçesinde iki evi kundaklayarak yaktığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Soylu, Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaştı. Bakan Süleyman Soylu açıklamasında, 'Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskınını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakını, kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşına yakışmıyor, bırakın genel başkan olmasını.' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu hakkında hem şahsının hem de güvenlik kurumlarının suç duyurusunda bulunacağını belirten Soylu, şunları kaydetti: 'Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Yüzyılı'nı, anlaşılan o ki Türkiye'nin arabası TOGG'u, anlaşılan o ki Türkiye'nin başarılarını, her halde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız.'