Gündem Rizenin İkizdere ilçesinde iki evi kundaklayarak yaktığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı
RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde iki evi kundaklayarak yaktığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivrikaya köyündeki Serkan Ekşioğlu ve İbrahim Keskin'in yayla evlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Erzurum'un İspir ilçesi ve İkizdere'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Rizenin İkizdere ilçesinde iki evi kundaklayarak yaktığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı
Arşiv.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iki evde kullanılamaz hale geldi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinin ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları çalışmada, şüphelilerin otomobille bölgeden kaçtığı, önce İspir'e ardından Artvin'in Hopa ilçesine geçiş yaptıkları belirlendi.

Ekipler, Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaptıkları ortak çalışmayla şüpheli otomobili durdurdu.

Araçta bulunan N.E ve A.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Bursa'da korkutan yangın: Üç ev alev alev yandı
FOTOĞRAF 22
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Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi İpekyolu Sokak’ta bulunan ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil evde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya da sıçradı.
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Yangını gören mahalle sakinleri hortumlarla alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verildi.
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Olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.
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İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının olduğu sokağın dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.
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İtfaiye araçları güçlükle sokağa girerek yangına müdahale edebildi.
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. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına köyde yaşayanlar da destek verdi.
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Bu sırada yanan binaların bitişiğindeki ahırda bulunun küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.
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İtfaiye ekipleri alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
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Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü.
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Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Olayın ardından açıklama yapan Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta, \"3 tane ev tamamen yanmış durumda. Herhangi bir can kaybı yok, hayvanları da tahliye etmişler. İlk yanan ev tekstil atölyesi olarak kullanılıyormuş. Yangında tekstil atölyesinden başlıyor.\" dedi.
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bursa'da korkutan yangın: Üç ev alev alev yandı
Bursa'da, tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yangının olduğu sokağın dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 3 ev kullanılmaz hale geldi.

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