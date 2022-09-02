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POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca: 5 binden fazla sağlık personeli başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Beyaz Reform’un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. Dönemi Yeniden Atama Kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Koca: 5 binden fazla sağlık personeli başvurdu
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Bakan Koca son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasındaki açıklamalarında, “Hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızın mutluluğunun sağlanmasıyla sağlık sistemindeki sorunlar çok daha kolay çözülecek. Yurt dışına gidişler azalacak. Çok yakında özel sektörden kamuya geçişlerin artacağını göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Koca’nın bu açıklamaları sonrasında, kamuya geri dönmek isteyen doktorlar için 3. Dönem Atama Kurasının başladığı duyuruldu.


Bakan Koca bu konu hakkındaki paylaşımında ise, “3. Dönem Atama Kurası ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı http://pbs.saglik.gov.tr’den dün akşam başladı.
Sayı sadece bir gün içinde 2 bini geçmiş durumda ve önümüzde bir hafta daha var” ifadelerini kullanmıştı. Koca son olarak başvurulara dair son durumu açıkladı.
Koca konuya ilişkin son sosyal medya paylaşımında, “Sağlıkta Beyaz Reform’un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı.
Yılın 3. Dönemi Yeniden Atama Kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz” ifadelerine yer verdi.

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