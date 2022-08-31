Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Testinin beş gün önce pozitif çıktığını bildiren Bakan Koca, "Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi.

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