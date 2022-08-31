Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Testinin beş gün önce pozitif çıktığını bildiren Bakan Koca, "Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi.
Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.
Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2022