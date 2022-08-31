Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Spor

Tolga Ciğerci'nin yeni takımı belli oldu

Son olarak Medipol Bşakşehir forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Tolga Ciğerci'nin yeni takımı belli oldu. Peki Tolga Ciğerci hangi takıma transfer oldu? Tolga Ciğerci kaç yıllık sözleşme imzaladı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.