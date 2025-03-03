Samsun'da şüpheli eve operasyon: Evinin her tarafına uyuşturucu saklamış

Aramalarda, buzdolabı ve evin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 12 bin 544 sentetik hap, 430 gram metamfetamin, 48,43 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 103 bin 450 lira ile 100 avro ele geçirildi. G.E., gözaltına alındı.