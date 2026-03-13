Yeni Şafak
Sapanla kuş avlayana 15 bin lira ceza

Uğur Duyan
04:00 13/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Milli Parklar Kanunu teklifi, milli parklar ve korunan alanlara yönelik ihlallere ağır yaptırımlar getiriyor.

Yeni düzenlemeye göre milli parklarda ekolojik dengeyi bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 bin liradan 2 milyon 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Kanunla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yetki ve görevleri genişletildi. Kurum sulak alanların ekolojik dengesinin gözetilmesi ve nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik denetim ve idari yaptırımları uygulayabilecek. Korunan alanlarda izinsiz yapı ve tesislere doğrudan el konulabilecek, bu yapılar yıkılabilecek. Düzenleme ile Kara Avcılığı Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlananlara verilen idari para cezası 200 liradan 10 bin liraya, özel koruma sahalarında ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltildi. Avcılık belgesi olmadan avlananlara 10 bin lira, avlanma izni olmadan avlananlara ise 5 bin lira ceza kesilecek. Geleneksel avcılık yöntemleri de düzenleme kapsamına alındı. Buna göre sapan, basit kafes, tuzak veya ok gibi araçlarla kuş ve hayvan avlayanlara da aynı miktarda ceza uygulanacak.



