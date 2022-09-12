Gündem Şehidin naaşı Tokatta
TOKAT

Şehidin naaşı Tokat’ta

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl’ın (24) naaşı Tokat’a getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Şehidin naaşı Tokat’ta
Şehidin naaşı Tokat’ta

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu.

Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl
Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl


Şehitlerden Piyade Komando Astsubay Kıdemlı Çavuş Gökhan Ağıl’ın naaşı askeri uçakla Tokat’a getirildi. Şehidin naaşı Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile ailesi ve yakınları tarafından havalimanında karşılandı. Törende şehidin babası Ziya Ağıl ve annesi Nuran Yıldız duygusal anlar yaşadı.
Öte yandan, şehit Gökhan Ağıl’ın yakın akrabası olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın da 2017 yılında Şırnak’ta şehit olduğu öğrenildi.

MSB acı haberi duyurdu: Şehidimiz var
GÜNDEM
MSB acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Pençe-Kilit'ten acı haber: Yaralanan askerlerden biri şehit oldu
GÜNDEM
Pençe-Kilit'ten acı haber: Yaralanan askerlerden biri şehit oldu
Ev fiyatına satılıyor

Ev fiyatına satılıyor

Ejderhadan esinlenerek yapıldı: Değeri dudak uçuklattı.
10 hayati kural

10 hayati kural

Bu haber milyonlarca anne ve babayı ilgilendiriyor.
Ev hapsi kaldırıldı

​Şarkıcı Gülşen hakkında yeni karar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'deki lisede düzenlenen törende konuştu.

Yeni haftada seyir nasıl olacak?

​Kıyıda gezinirken fark etti.

​Yukarı yönlü ivme sürüyor

Denizin kıyısında bulundu: Şimdiye kadar bilinenlerin en büyüğü.

İstanbul'da gece saatlerinde korkutan anlar: Çatlaklar oluştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.