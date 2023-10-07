Şiddetli yağışta çöken kısmı onarılan Rize-Güneysu kara yolu ulaşıma açıldı

"Hem burada Taşlıdere Vadisi'ndeki sanayi kavşağından Güneysu'ya, ardından da Salarha tarafına kadar giden yolun teknik incelemesini yapacaklar hem de ilimizde yollar ve derelerde meydana gelen hasarları veya yapılması gereken yerleri 2 gün boyunca inceleyecekler. Sanayi kavşağından Güneysu'ya kadar olan yolda Taşlıdere ve Salarha Vadisi'nde imalatla ilgili problemler yaşadığımız oldu. Karayollarımız gerekli incelemeleri yapıyor. Yapılması gereken neyse bir yol haritası çıkaracaklar. İmalatlarla ilgili teknik olarak detaylı bir değerlendirme yapıyorlar. Onun neticesinde eksik olan yerler varsa onların tamamlanmasını gerçekleştireceğiz. Mutlaka vardır. İmalat kusurlarıyla ilgili olabilecek şeyler varsa onların izalesine gideceğiz. Bir daha benzeri bir sıkıntı yaşamamak için hem bölgedeki ekiplerimiz hem de Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alacak."