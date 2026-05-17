Siirt'te traktör devrildi: İki kişi hayatını kaybetti

Siirt ilinde Ekmekçiler köyü yolunda devrilen traktörün altında kalan Fırat Güneş (15) ile Muhammet Güneş (21) hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ekmekçiler köyü yolunda M.E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen gübre yüklü traktör devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemede, traktörün altında sıkışan Fırat (15) ve Muhammet Güneş'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza sırasında traktörden atlayan sürücü M.E. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.