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'Silahlı tehdit' suçundan aranan hükümlüyü jandarma yakaladı

'Silahlı tehdit' suçundan aranan hükümlüyü jandarma yakaladı

23:4019/04/2025, Cumartesi
IHA
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Yakalanan şahıs Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Yakalanan şahıs Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırıkkale'de, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan aranan şahıs, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalandı.

Kırıkkale'de "silahlı tehdit" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bahşılı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan aranan H.B. (45) isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



#Kırıkkale
#Silahlı Tehdit
#Hapis Cezası
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