Sivas Valiliği uyardı: Buzlanma ve don etkili olacak

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kenti etkisi altına alan yağışların aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Yağışlı sistemin ardından yarın sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının il genelinde 0 derecenin altına düşeceği aktarılan açıklamada, "Buna bağlı olarak buzlanma ve don olayları ile birlikte sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, ulaşımda aksamalara karşı gerekli önlemleri almaları ve yayımlanan tahmin, değerlendirme ve uyarıları yakından takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.