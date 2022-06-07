Tokat'ta sabah saatlerinde korkutan deprem

Tokat'ta hafif şiddette Deprem oldu. Tokat'ın Pazar ilçesinde yerin 10.29 kilometre altında 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 08:06'da olan deprem Tokat'ın merkezine yakın noktada meydana geldi.
Tokat'ta hafif şiddette Deprem oldu. Tokat'ın Pazar ilçesinde yerin 10.29 kilometre altında 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 08:06'da olan deprem Tokat'ın merkezine yakın noktada meydana geldi.
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