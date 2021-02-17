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Son depremler: ​Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Deprem kentte paniğe neden oldu.

Şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği kentte ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.


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