Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Pülümür (Tunceli)
Tarih-Saat : 17.02.2021, 13:02:30 TSİ
Enlem : 39.4278 N
Boylam : 40.2661 E
Derinlik : 9.74 km
Detay : https://t.co/YhEOASY8cc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği kentte ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.