Gündem Tarihi diziler Safranboluda üretilen hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı 10 bin TLye bile var
KARABÜK KÜLTÜR SANAT

Tarihi diziler Safranbolu'da üretilen hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı: 10 bin TL'ye bile var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Demirciler Çarşısı'nda maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletleri, 300 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Demir ustası Muhsin Ünal, "Türk dizilerinde gösterilen savaş sahnelerinden sonra kılıca ilgi arttı. Bize gelip 'Dizilerdeki kılıçlardan yapıyor musunuz?' diye soruyorlar. Bizde isteklerine göre yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Demir ustası Muhsin Ünal
Demir ustası Muhsin Ünal

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletlerine ilgi, tarihi diziler sayesinde arttı.

Üç bin yıllık geçmişinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, özellikle Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla öne çıkan Safranbolu ilçesinde Akçasu Deresi'nin iki yakasına kurulu Demirciler Çarşısı'ndaki ustalar, dededen toruna geçen ve nesillerdir süregelen zanaatkarlıklarıyla kılıç, kama, gürz, miğfer, kalkan ve mızrak gibi savaş aletleri yapıyor.

AA
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletlerine ilgi, tarihi diziler sayesinde arttı.

Türk halk kültüründe ve mitolojisinde silah anlamına gelen "pusat" olarak da adlandırılan savaş aletlerine ilgi, özellikle son dönemlerde "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Payitaht Abdülhamid" ve "Kuruluş Osman" gibi tarihi konu ve dönemleri konu alan diziler sayesinde doruk noktasına ulaştı.

AA
Demirciler Çarşısı'nda maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletleri, 300 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Tarihi çarşıda şimdilerde 4 usta tarafından demirin ocakta kızartılan, dövülen ve keskinleştirilen pusatlara, isteğe göre kın da yapılıyor.

İnternet üzerinden de satılan savaş aletleri, 300 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

AA
Demirciler Çarşısı'nda maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletleri, 300 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Silahlar içinde en çok ilgi çeken ve haftada sadece 20 adet üretilebilen kılıçlardan "sedefli", "Zülfikar", "Yatağan" ve "subay" türleri çok tercih ediliyor.

AA
Demirciler Çarşısı'nda maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletleri, 300 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

"Hediyelik eşya olarak ilgi var"

Mesleğe 50 yıl önce çıraklıkla başlayan 65 yaşındaki demirci ustası Muhsin Ünal, tarım aletlerinden ahşap konaklarda kullanılan demir parçalara ve aksesuarlara kadar üretim yaptıklarını ama son zamanlarda en çok savaş aletlerine rağbet olduğunu anlattı.

AA
Demirciler Çarşısı'nda maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletleri, 300 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Talep dolayısıyla özellikle kılıç yapımına ağırlık verdiklerini vurgulayan Ünal, "Kılıcın önce çelik malzemesini kesiyoruz. Sonra ocakta kızartıp döverek sap kısmını yapıyoruz. Dövme yapıyoruz, eski usul. 3-4 çeşit kılıç var, siparişe göre yapıyoruz. Türk dizilerinde gösterilen savaş sahnelerinden sonra kılıca ilgi arttı. Bize gelip 'Dizilerdeki kılıçlardan yapıyor musunuz?' diye soruyorlar. Biz de isteklerine göre yapıyoruz. Çocuklar için de yapıyoruz. Hediyelik eşya olarak ilgi var." diye konuştu.

AA
Demirciler Çarşısı'nda maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletleri, 300 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

"Tıpkı dizilerde olduğu gibi tamamen dövme yapıyoruz"

Babasından mesleği öğrenen 24 yaşındaki Cihan Ünal ise genellikle tarım aletleri yaptıklarını ancak son aylarda bunun yerini savaş aletlerinin aldığını ifade etti.

Tarihi dizilerden dolayı turistlerin kılıca talebin yoğunlaştığını aktaran Ünal, "Hediyelik olarak, süs amaçlı yapıyoruz. Tehlikeli olabileceğinden keskin kenarlarını körelterek müşteriye veriyoruz. Kılıçları tıpkı dizilerde olduğu gibi tamamen dövme yapıyoruz. Zülfikar, düz Türk kılıcı yapıyoruz, ay şeklinde yaptıklarımız var. Müşteri nasıl isterse yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Twitterdan sesli uygulama atağı

Twitter'dan sesli uygulama atağı

Clubhouse'ye rakip Spaces Android'e de geliyor.
Acil onarılmalı!

Acil onarılmalı!

​Süleymaniye Külliyesi'nin kubbelerinde 'kurşun' yarası.
İzmiri ziyaret eden Kılıçdaroğluna esnaf tepkisi: 35 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz altyapı yok dükkanımı sel bastı canım yandı

​Malatya ve Sivas'ı bağlayan stratejik konumdaki Tohma Köprüsü açılıyor.
Sırrı çözülemedi

Sırrı çözülemedi

Çok sayıda vatandaş görmek için bölgeye akın etti.

​Çocuğunu yastıkla boğmaya çalışmıştı.
Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.
Önemli gelişme

Önemli gelişme

​Çin CoronaVac aşısına 'yaygın kullanım onayı' verdi.

Kamera da<br>işe yaramadı

Kamera da
işe yaramadı

Polis baskınında kafedeki 58 kişiye ceza kesildi.

Öğrencilerin<br>beklediği haber geldi

Öğrencilerin
beklediği haber geldi

​Burs ve kredi ödemeleri hesaplarda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.