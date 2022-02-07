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TOKAT

Tarihi sokaklar turizme kazandırılıyor

Tokat Belediyesi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Bey Sokak, Beyhamam Sokak ve Halit Sokak’ın yanısıra tarihi Behzat Caddesi'nde çalışma başlattı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, proje tamamlandığında esnafların göze daha hoş gelen mekânlarda faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tarihi sokaklar turizme kazandırılıyor ​
Kentte devam eden çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibi ile yerinde inceledi.

Tokat’ta tarihi sokakların restore edilerek turizme kazandırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentte devam eden çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibi ile yerinde inceledi. Tokat’ın sembol noktalarını restore ederek ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Eroğlu, “Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız meydan çalışmaları, son yıllarda yapmış olduğumuz Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları ile o eski Tokat’ın en güzel caddeleri, sokakları gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunun devamında da Behzat Caddemiz, önceden Bağdat Caddesi dediğimiz bölgede de çalışmalarımıza başladık. Tek tip camekan ve levhalar ile çok güzel bir alanı Şehrimize kazandıracağız. Yine aynı şekilde esnaflarımız da göze daha hoş gelen mekânlarda faaliyetlerine devam etmiş olacaklar” diye konuştu.

İKİ PROJE DE BU YIL İÇİNDE BİTECEK

Bey Sokağı'nda yapılan çalışmaların yüzde 50’sini de tamamladıklarını belirten Başkan Eroğlu, “Yine aynı şekilde bu bölgemizin hemen yanında bulunan Beyhamam Sokağı'mızda da çalışmalarımız devam ediyor. Hem alt yapısını, hem de üst yapısını baştan inşa ediyoruz. Burası içerisinde Saat Kulesi’nin, Yüksek Kahve’nin, Behzat Camii’nin, Mevlevihane’nin ve birçok sivil mimarinin olduğu bir bölge. Saat Kulesi Meydanı'mızı ve Demokrasi Meydanı'mızı da yine bu bölgede hayata geçireceğiz. Arzumuz 2022 sonunda bu iki projemizi de tamamlamak” dedi.
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