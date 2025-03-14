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Temizlik için yaktığı ateş hayattan kopardı

Temizlik için yaktığı ateş hayattan kopardı

20:4614/03/2025, пятница
IHA
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Tokat'ta bir vatandaş, ot temizliği için yaktığı ateşin kurbanı oldu.
Tokat'ta bir vatandaş, ot temizliği için yaktığı ateşin kurbanı oldu.

Tokat'ta bir vatandaş, hayır için yaptırdığı çeşmenin etrafındaki otları yakarak temizlemek istedi. Ancak kontrolünü kaybeden vatandaş, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta ateş yakarak ot temizliği yaparken alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaki Çökelikkışla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 85 yaşındaki Halil Çelik'ten bir süre haber alamayan yakınları aramaya başladı.

Köyün girişindeki, hayrına yaptırdığı çeşmenin yanında bir ceset gören vatandaşlar durumu hemen muhtara bildirdi.

Olay yerine giden köy halkı, yerde yatan kişinin Halil Çelik olduğunu ve hayatını kaybettiğini öğrendi.

İlk incelemelere göre Çelik'in, çeşme çevresindeki otları temizlemek için ateş yaktığı, ancak kontrolünü kaybederek alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Tokat
#Ateş
#Temizlik

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