Gündem Teröristlerden temizlenen Munzur Dağlarında moda çekimi
TUNCELİ

Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda çekimi

Tunceli'de bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline gelen ve gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinden temizlenen Munzur Dağları, profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından doğal stüdyo gibi kullanılmaya başlandı. Moda çekimi için Tunceli'ye gelen ve 'The Miss Globe' güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, "İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok. Burada huzur, moda, barış ve sanat var. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda çekimi.
Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda çekimi.

Doğal güzelliği, endemik türleri ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Tunceli, zor coğrafyası ile bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası teröristlerden temizlenen bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından da tercih edilmeye başlanan bölgede, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının da eksi 15 derecelerde olduğu Munzur Dağları'nın eteklerinde moda çekimi yapıldı.

Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde 'Best Model Of Turkey'de Doğulu en iyi model seçilen, 'The Miss Globe'da da Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın eteklerindeki kayak merkezinde ve taş duvarlı, toprak damlı evlerde yaklaşık 8 saat süren çekim yaptı. Çekimleri, 20 yıldır bölgede gönüllü turizm elçisi olan, belgesel yapımcısı ve doğa fotoğrafçısı Malik Kaya gerçekleştirdi.

Terörden temizlenen Silopi'ye yeni stat: Atletizm pisti bile var
GÜNDEM
Terörden temizlenen Silopi'ye yeni stat: Atletizm pisti bile var

'Burada artık terör değil moda var'

Bölgeye karşı insanlarda oluşan ön yargıyı yıkmak için böyle bir proje başlattığını belirten Duygu Çakmak, "2 senedir modellik yapıyorum. Geçtiğimiz ayda uluslararası güzellik yarışmasında ülkemizi temsil ettim. 2019 yılında da Best Model yarışmasında en iyi Doğulu model ödülünü aldım. Aslında ben de Tuncelili bir ailenin çocuğuyum. Birkaç kere buraya gelmiştim ve 'Neden burada böyle bir çalışma yapmıyorum' diye düşündüm. Şu an burada çok zor koşullarda çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 metre kar var burada ve hipotermi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ancak en güzel karelerin böyle bir manzarada çıkacağına inandık. Bu yüzden çalışmamızı büyük bir zevkle sürdürüyoruz. İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok, burada huzur, moda, barış ve sanat var artık. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum. Birçok sanatseveri buraya davet ediyorum. Çekimlerimizi bölgenin en iyi fotoğrafçısı olarak bilinen Malik Kaya yaptı ve ortaya çok güzel kareler çıktı. Hem Malik Kaya ve ekibine hem de bu çekim için özel kıyafet hazırlayan modacı Fırat Kaplan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Terörden temizlenen Hakkari'de 25 yıl sonra yeniden tarım
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Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, 1995'te boşaltılan Dutluca ve Bey mahalleleri, çeyrek asır sonra yeniden yerleşime açıldı. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallelerine dönen vatandaşlar, uzun yıllardır kullanamadıkları bağ ve bahçelerini ekerek topraklarını değerlendirmeye başladı.
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Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Ensar Dündar, gazetecilere, terör olaylarından dolayı söz konusu mahallelerin boşaltıldığını söyledi. Göreve başladıktan sonra bölgenin yol, elektrik, içme ve sulama suyu problemlerini çözdüklerini belirten Dündar, şunları ifade etti:
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Köy sakinlerinin tarlalarını değerlendirme talepleri vardı. Hızlı bir şekilde hem içme suyunu hallettik. Bu yıl da yol sorununu çözdük. Vatandaşlarımız 25 yıl aradan sonra tekrar tarlalarını ekmeye başladı. Çeltik, susam gibi ürünleri çiftçilerimiz rahatlıkla üretebiliyor. Geliştirdiğimiz 'Zap' markamızla ekim alanlarımızı oluşturduk. Çiftçilerimize bu ürünleri satın alma garantisi vererek kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.
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Mahalle sakinlerinden Adalet Yılmaz ise sabah erken saatlerde mahalleye giderek tarlalarda çalıştıklarını, akşamları da ilçeye döndüklerini bildirerek, İmece usulüyle birbirimize yardım ediyoruz. Yıllar sonra tarlalarımızı değerlendirdiğimiz için mutluyuz. Fasulye, pirinç, buğday ve susam ekiyoruz. 25 yıl önce köyümüzü boşalttık. Tekrar evlerimizin yapılması ve onarılmasını istiyoruz. Şehirlere de yaşamaya alışkın değiliz. diye konuştu.
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Ali Seven de mahalledeki evlerin yeniden inşa edilmesi ya da onarılması taleplerinin olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.
Terörden temizlenen Hakkari'de 25 yıl sonra yeniden tarım
Terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle yıllar önce vatandaşların boşaltmak zorunda kaldığı yerleşim yerleri, bölgenin teröristlerden arındırılmasıyla eski huzurlu günlerine döndü. Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 25 yıl sonra terörden arındırılan mahallelerine dönen vatandaşlar, büyüdükleri toprakları ekip biçmeye başladı..


"Bu coğrafyada böyle çekimler yapmak mutluluk verici"


Malik Kaya da ilk kez bu tarzda fotoğraflar çektiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 yıldır profesyonel anlamda fotoğrafçılık yapıyorum. Duygu hanım bu projeyle geldiğinde çok mutlu oldum ve bir heyecana kapıldım. Soluğu Munzur Çayı'nın kenarında, Ovacık'ın karlı dağlarında ve yöresel taş evlerinde aldık. Beyaz örtüyle kaplanan doğada çok güzel kareler ortaya çıktı. Bölgemiz fotoğraf çekimleri için çok güzel bir yer. Her zaman bu güzellikleri görmeye gelen doğa ve fotoğraf severler vardı. İnanıyorum ki bugün yaptığımız çekimler sonucunda buraya birçok sanatsever ve modeller gelecek" dedi.

Terörden temizlenen ilçede turizm atağı: Artık huzur ile anılıyor
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son yıllarda terörün minimize edilmesinin ardından kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzlarının yanı sıra Kato Dağı eteklerinde bulunan şifalı zümrüt kaplıcalarında modern tatil köyü ve havuzlar inşa ediliyor.
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5 milyon değerinde inşaatı süren tatil köyü ve kaplıca turizme büyük katkı sunacak. Kaymakamlık ve belediyenin hazırladığı proje kapsamında ilçenin bir çok yerinde yeni hizmet binaları açılmaya başladı. İlk defa otelin de içinde olduğu kaplıca ve piknik alanı projesi yüzde 70 tamamlandı.
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Valilik, belediye, kaymakamlık, Dicle Kalkınma Ajansı ve il özel idaresinin katkılarıyla 5 milyonluk yatırım yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçenin artık turizmle anılacağını söyledi.
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Aşan Zümrüt kaplıcamız buranın en meşhur en çok uğranılan bir kaplıcası ve atıf durumdaydı, bizden önce kaymakamımız kalkınma ajansına proje sunmuştu. Bizde belediye olarak proje ortağı olduk. Ve eş finansman sağladık. Belediyemizin, il özel idaremizin, valiliğimizin ve Dicle Kalkınma Ajansının katkılarıyla yaklaşık 5 milyonluk yatırım yaptık. Bu yatırımla 26 apart odamız olacak, 6 havuz ikisi kapalı 4’ü açık olacak şekilde inşa ediliyor. Sosyal alanları, yürüyüş parkurları ve mescidi, lavaboları, soyunma alanları olacak. Tamamen bir tatil köyü olacak. Kaplıcanın faaliyete geçmesiyle bir çok vatandaş buraya gelecek. Burası Beytüşşebap’ı kalkındıracak bir proje, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Seçimde biz bir çok vaat vermiştik. İnşallah bir çok vaadi yerine getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Her şey güzel bir Beytüşşebap için dedi.
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Terörden temizlenen ilçede turizm atağı: Artık huzur ile anılıyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terörün yerini huzura bırakmasıyla birlikte turizm canlanıyor. Kato Dağı eteklerinde inşa edilen tatil köyü ve kaplıca son aşamalara geldi. Kaplıcanın yanı sıra ilk defa bir otel inşa ediliyor.


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