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Ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu

Ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu

14:509/06/2025, Pazartesi
DHA
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Ters yöne giren sürücü.
Ters yöne giren sürücü.

Bartın-Karabük yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Sürücüye 15 bin 587 TL ceza uygulanıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Dün akşam saatlerinde Karabük istikametinden Bartın'a seyir halinde olan O.U., yönetimindeki otomobille, sıkışan trafikte önündeki araçları geçmek için ters yöne girdi.


  • Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, polis ekipleri sürücüyü tespit etti. Sürücü O.U.'nun ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve 15 bin 587 TL de idari para cezası kesildi.

O.U. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.




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