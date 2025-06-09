Ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu

Ters yöne giren sürücü.
Bartın-Karabük yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Sürücüye 15 bin 587 TL ceza uygulanıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu.
Dün akşam saatlerinde Karabük istikametinden Bartın'a seyir halinde olan O.U., yönetimindeki otomobille, sıkışan trafikte önündeki araçları geçmek için ters yöne girdi.
- Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, polis ekipleri sürücüyü tespit etti. Sürücü O.U.'nun ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve 15 bin 587 TL de idari para cezası kesildi.
O.U. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.
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