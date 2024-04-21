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Tokat depremlerinden sonra tedirgin eden açıklama: Su sıcaklığı 4 derece arttı

Tokat'ın Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası iki bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığının 4 derece arttığını söyledi.

18:19 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 18:39 - 21/04/2024 Pazar
DHA
50 derece olan kaplıca sıcaklığı 54 derece oldu.
50 derece olan kaplıca sıcaklığı 54 derece oldu.

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 olmak üzere yaşanan depremler sonrasında, ilçede bulunan Sulusaray kaplıca suyunun 50 derece olan sıcaklığı 54 dereceye çıktı ve debisinde de artış yaşandı.

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Deprem meydana geldikten sonra yapılan ölçümlerde kaplıca suyunda 4 derece bir artış olduğu tespit edildi. 50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrası ölçümlerde 4 derece artığını fark ettik. Depremden sonra bunların olduğu bilim adamları tarafından söyleniyor" dedi.



#Tokat
#Deprem
#Kaplıca
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