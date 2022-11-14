​Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 30. yılını kutluyor.

1992 yılında kurulan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 fakülte, 13 meslek yüksekokul, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ve 21 uygulama ve araştırma merkezine sahip. Son 4 yılda bünyesine 5 yeni fakülte katan TOGÜ ikisi merkez sekizi ilçelerde olmak üzere 10 kampüste eğitim öğretim hizmetini yürütüyor. Son yıllarda TOGÜ, şeffaflaşan eğitim içerikleri, uluslararasılaşma yolunda atılan adımlar, sürdürülebilir enerji ve çevreci yatırımları ile öne çıkıyor.

Son 4 yılda bünyesine beş yeni fakülte katan TOGÜ, hazırlanan program kılavuzlarıyla eğitimde şeffaflığı sağlayarak tüm bölüm ve programlar hakkında öğrencilere açık ve erişilebilir bilgiler veriyor.

Öğrenciler ders programları, sınav tarihleri, ders içerikleri ve sınavda çıkabilecek örnek soruları program kılavuzlarında bulabiliyor. Yine tüm akademik ve idari personeli ile TOGÜ öğrenci odaklı eğitim anlayışını hayata geçirmiş durumda. Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, program kılavuzları ile hem aday öğrencilerin hem de üniversitede eğitim gören öğrencilerin tüm bölüm ve programların ders içeriklerine rahatlıkla erişebileceklerini ifade ediyor.

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2018’de yaklaşık 500 uluslararası öğrencisi bulunan TOGÜ’de bu sayı 2022 yılında 3500’lere ulaşmış durumda. TOGÜ sadece ulusal değil uluslararası platformda da tercih edilen bir üniversite konumunda. Tüm bölüm ve programlarda 33 bini aşan öğrencisi olan TOGÜ’de çok sayıda ulusal ve uluslararası öğrenci de lisansüstü eğitim alıyor. TOGÜ uluslararası öğrencilerine Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla dil desteği sağlıyor. Ayrıca Erasmus programı ile de 93 ülkeden 198 üniversite ile anlaşması bulunan TOGÜ birçok öğrencisine yurt dışı eğitim imkânı sunuyor.

TOGÜ Sürdürülebilir Enerji Konusunda Öncü

TOGÜ, güneş enerji santrali, kompost üretim tesisi, yağmur sularının toplanması gibi çevreci yatırımlarla yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atıyor. Merkezde bulunan Taşlıçiftlik Kampüsü’nde 20 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 2021’de faaliyete giren güneş enerji santrali ile kendi elektriğini kendi üretiyor. Aynı zamanda kampüste bulunan kompost üretim tesisi ile çöpler ayrıştırılıyor ve organik atıklar imha edilmeyip gübreye çevriliyor. Kampüs içindeki kaynak sular toplanarak balık yetiştiriciliğinde ve sonrasında tarım alanlarının sulanmasında kullanılıyor. Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, tercihlerini yaparken üniversitelerdeki çevreci yatırımlara dikkat eden öğrencilerin, güneş enerjisinden yararlanılan, çöplerin ayrıştırıldığı, organik atıkların imha edilmeyip gübreye çevrildiği bir kampüste eğitim görmekten gurur duyduklarını söylüyor. Tüm bu girişimlerle TOGÜ Dünyada 256. Türkiye’de ise en çevreci 14. üniversite konumunda.

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İstihdam odaklı eğitim anlayışı

Kendi istihdamını sağlayan üniversite anlayışıyla öğrencilerine kariyer yolunda önemli destekler sağlayan TOGÜ, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) ile sertifikalı eğitimler düzenliyor. Müfredatta olmayan ancak sektörün öğrencilerden talep ettiği bilgi ve sertifikalar bu eğitimler yoluyla öğrencilere aktarılıyor. Ayrıca TOGÜ’nün tüm bölüm ve programlarında seçmeli ders olarak Kariyer Planlama Dersi veriliyor. Eğitimin ilk gününden mezuniyete kadar ki süreçte kariyer planlamasının önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, mezuniyet sonrası iş bulma aşamasında bu eğitimlerin önemi ve öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmasındaki rolü üzerinde titizlikle duruyor. Öğrenciler kamu ve özel sektörün öncü isimlerinin katıldığı söyleşi ve seminerler ile sosyo-kültürel anlamda kariyer gelişimlerine yön verebiliyor.

Geniş kampüs imkanları

İkisi merkezde 8’i ilçelerde olmak üzere toplam 10 kampüsü bulunan TOGÜ kampüslerini öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlamış. Kampüslerinde kamelyalar, çeşmeler, akarsular, yürüyüş yollarının yanı sıra bankalar, PTT, restoranlar, kantinler, marketler, kafeteryalar, kırtasiye, öğrenci butiği ve sosyal tesisler bulunuyor. Kampüste bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ve Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ile öğrenciler sağlık hizmetinden faydalanıyor.

Ayrıca yarı olimpik yüzme havuzu ve spor tesisleri ile öğrenciler sosyalleşmenin yanında sportif faaliyetler de gerçekleştiriyor. Akademik ve idari birimlerinin bina ihtiyacını da karşılamayı hedefleyen TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü’nde yeni Rektörlük Hizmet Binası, TÖMER, Camii, Afet ve Acil Yardım Uygulama Alanı, Tıp Fakültesi Amfi Binası inşaatlarını da 2022 yılı itibariyle başlatmış durumda.Merkezde bulunan Sağlık kampüsünde ise Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi bulunuyor. TOGÜ nitelikli eğitiminin yanı sıra Tokat ve bölge insanına sağlık hizmeti sunuyor.

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Tarımsal Eğitime ve Bölge Tarımına Yüksek Katkı

TOGÜ’nün en eski fakültesi olan Ziraat Fakültesi nitelikli tarımsal eğitimin yanı sıra bölge çiftçisine de destek sağlıyor. TOGÜ bünyesinde bulunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tokat halkına düşük bedelle yumurta tavuğu dağıtımı, katkısız bal, polen ve arı sütü üretiminin başlatılması, yöre üreticilerine her yıl 1 milyon sebze fidesi ve tüplü asma fidanı yetiştirilip düşük bedelle dağıtılması gibi hizmetler sunuyor. Ayrıca Çiftçi Danışma Ofisi de bulunan TOGÜ bölge halkına önemli tarımsal destek sağlıyor.

TOGÜ’nün tarım konusundaki bir önemli özelliği de kampüsünde tarım temalı lise bulundurması. Türkiye’de açılan ilk tarım temalı protokol lisesi olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TOGÜMTAL) tarım alanında daha bilinçli gençler yetiştirip ülke tarımına büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Burada eğitim gören lise öğrencileri üniversitenin tüm imkânlarından yararlanabiliyor.