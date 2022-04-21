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Gündem Polisleri alarma geçiren olay Temizlik görevlileri fark etti, dinamit görünümlü saat panik yaşattı
TOKAT

Polisleri alarma geçiren olay: Temizlik görevlileri fark etti, dinamit görünümlü saat panik yaşattı

Tokat'ta temizlik görevlileri tarafından fark edilen 'dinamit' görünümlü saat polis ekiplerini alarma geçirdi.

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Haber Merkezi İHA
Tokat haberleri: Bomba görünümlü saat polisleri alarma geçirdi
Tokat'ta dinamit görünümlü saat ekipleri alarma geçirdi.

Behzat Bulvarında gece saatlerinde çöp toplayan Tokat Belediyesi temizlik görevlileri hafriyat çuvallarının arasında üzerinde kablolar ve dinamite benzer düzeneği fark etti.

Temizlik işçilerinin polise haber vermesi üzerine ekipler alarma geçti. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları çevreden uzaklaştırırken, yol trafiğe kapatıldı.

İHA
  • Bomba imha uzmanı ekip özel kıyafetini giyerek müdahalede bulundu. Bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı düzeneğin alışveriş sitelerinde satılan "dinamit" görünümlü saat olduğunu tespit etti.

İHA

Yapılan incelemenin ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol araç ve yaya trafiğine açıldı. Bir iş yerinde yapılan tadilat çalışmaları sırasında “dinamit" görünümlü saatin yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenildi.

Bomba alarmı: Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı
FOTOĞRAF 5
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Saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nin ara sokaklarında devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, şüphelendikleri B.Ö. isimli kişiyi durdurdu. B.Ö.'nün üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler, şüphelinin beline bağlı bomba düzeneği bulunduğunu fark etti.
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Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda birimden polis ekibi sevk edildi.
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Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, şüphelinin üzerindeki bomba düzeneğinde patlayıcı olmadığını belirlendi.
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B.Ö., Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltına alınırken, bomba düzeneği ise incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Bomba alarmı: Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı
Adana'da mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı B.Ö.'nün üzerinde bir ruhsatsız tabanca ile beline sarılı, içinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.


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