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TOKAT

Ayı ile güreşip gündem olmuştu: Keneye yenildi

Tokat'ta karşılaştığı ayı ile güreşip gündem olan 42 yaşındaki çiftçi Şenel Yıldız kene sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Şenel, yaşadığı kabusun ardından "Ayı bu kadar beni yıpratmamıştı" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Tokat haberleri: ​Şenel Yıldız ayı ile güreşip gündem olmuştu: Keneye yenildi
Tokat'ta ayıyla güreşen adam, kene yüzünden hastanelik oldu.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostankolu köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şenel Yıldız (42), geçtiğimiz yıl ayı saldırısına uğramıştı. Ayının pençelerinden ayı ile güreş tutup kurtulan Yıldız, medyada yer alınca gündem olmuştu.

Köyde hayvancılıkla geçimini sağlayan Yıldız, ayı saldırısından sonra beklemediği durumla karşılaştı.

Yüksek ateş ve kusma belirtileri ile Reşadiye Devlet Hastanesi'ne başvuran Yıldız’a, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız, enfeksiyon servisinde tedavi altına alındı.

"Ayı bu kadar yıpratmamıştı"

  • Yıldız, ayının kendisini kene kadar hırpalamadığını belirtip, “Kaç gündür iyi olamıyorum. En azından ayı bu kadar beni yıpratmamıştı. Ayı elle tutulan gözle görülen bir mahluk. Kene biraz ufak geldi herhalde, göremedik. Bizi mahvetti. Hastanedeyim kaç günden beri, durumum bayağı kötüydü. Halsizlik, baş dönmesi, baş ağrıları ama şu anda iyiyim Allah'a şükür. Ayı saldırısında bu kadar sıkıntı yaşamamıştım. Bayağı bir korktum gerçekten ama bu daha kötü bir şey. Bir anda hastalığı Reşadiye’de keşfedemediler. Birkaç gün öyle kaldık. Tokat'a geldik işte bir arkadaşın sebebiyle. Burada da tedavi gördük şu anda iyiyim.” dedi.

"Elimle kopardım"

Hayvanların üzerine tutunan keneyi çıplak elle çıkardığını ifade eden Yıldız, Kene, hayvanların üzerlerine yapışmıştı. Ben de elimle kopardım, aldım keneleri. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Yani keneye soktuğunu sadece Tokat Devlet Hastanesi'ne geldiğim zaman anladım yani kene olduğunu. Sağ olsun doktorlar hemen müdahale etti. 10 gün içerisinde müdahale edilmezse durum daha ciddi yerlere gidiyormuş. O yüzden biz de biraz daha erken tedavi başlanınca güzel oldu.” diye konuştu.

"Keneyi hafife aldık"

Keneyi hafife aldığını belirten Yıldız, "Kene ayıdan bize ayıdan kuvvetli geldi. Biraz keneyi hafife aldık ama hafife alınacak gibi değilmiş. Yani boyu ebadı küçük de olsa ayıdan değil keneden korkuyoruz. Ayıdan kesinlikle korku yok yani. Ayı zaten memleketi terk etti. Daha ayı yok şu anda ama kene çok. Keneyi yıldırma şansımız yok.” ifadelerini kullandı.

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