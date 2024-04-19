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Tokat Valisi Hatipoğlu: Depremden yaklaşık 3 bin 200 kişi etkilendi

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlara bin civarında çadır dağıtıldığını bildirdi. Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızdan isteyenlere misafirhanelerimizi hazırlamıştık. Genel olarak vatandaşlarımız bölgelerinde kalmak istedi. Bu doğrultuda bin civarında çadırı dağıtmış durumdayız vatandaşlarımıza" dedi. Hatipoğlu ayrıca, "Bölgede depremden etkilenen yaklaşık 3 bin 200 kişi bulunuyor. Bu kişilerin tamamına ulaşmış olduk, taleplerini aldık" ifadelerini kullandı.

10:35 - 19/04/2024 Cuma
AA
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu

Hatipoğlu, gazetecilere, Sulusaray ilçesinde dün 4,7 ve 5,6 büyüklüğünde depremler yaşandığını hatırlattı.


Depremin ardından Sulusaray ilçesinde incelemede bulunduklarını belirten Hatipoğlu, depremlerin hemen sonrasında hızlıca durum alıp İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı doğrultusunda gerekli çalışmaları planladıklarını, ilk andan itibaren AFAD ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini anlattı.


Bölgenin yapısı doğrultusunda daha çok kerpiç evlerde hasar bulunduğuna işaret eden Hatipoğlu, "İçişleri Bakanımızın da gönderdiği destek unsurlarıyla 740 görevlimiz burada bulunmakta. Vatandaşlarımızdan isteyenlere misafirhanelerimizi hazırlamıştık. Genel olarak vatandaşlarımız bölgelerinde kalmak istedi. Bu doğrultuda bin civarında çadırı dağıtmış durumdayız vatandaşlarımıza. İçme suyunun riskli olabileceğini düşünerek bölgeye içme suyu sağladık. Yaklaşık 5 bin kumanyayı bölgeye getirdik, ihtiyaç doğrultusunda dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.


Hatipoğlu, depremin ilk anından itibaren ülke genelinden destek mesajı geldiğini vurgulayarak, "Özel bir teşekkürü de beni arayan Adıyaman Gölbaşılı hemşehrilerime ediyorum. Bilindiği üzere Tokat halkı, koordinatör valilik yaptığım dönemde Gölbaşı ile büyük bir gönül bağı kurmuştu. Gölbaşı'nın kadirşinas halkı bize, 'Gerekirse misafir etmek isteriz.' diye masajlarla dönüş yaptı. Depremin dayanışma unsurlarını ortaya koyuyoruz." diye konuştu.


Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"740 kamu görevlisi, şu an itibarıyla 3 ilçemizde görev yapmakta. Sahadaki tüm çalışmalarımızı bugün akşam bitirmiş olacağız. Kısmi olarak yıkılmış minarelerimiz var, gün içinde tamamını yıkacağız. Vatandaş için tehdit oluşturma söz konusu. Bölgede depremden etkilenen yaklaşık 3 bin 200 kişi bulunuyor. Bu kişilerin tamamına ulaşmış olduk, taleplerini aldık. Gece saat 2 sularında çadır taleplerinin büyük kısmını karşıladık. Jandarmamız, çevik kuvvetimiz, komandomuz vasıtasıyla çadırların montajını gece boyunca devam ettirdik. Bugün de eksik kalan kısımları tamamlayacağız."

Vali Hatipoğlu, okullarda sürekli deprem tatbikatları yaptıklarını dile getirerek,
"Tokat ilimiz en hassas deprem bölgelerinden biri. Hem vatandaşlarımızı hem de kurumlarımızı teyakkuzda tutuyoruz. Buradaki sorunları tamamlamadan işlerimizi bitirmiş olmayacağız. O yüzden buradayız"
açıklamasında bulundu.

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem: Peş peşe artçı sarsıntılar yaşandı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Deprem nedeniyle Yozgat'ta iki katlı evin yıkıldığı, Sulusaray'da beş ahırın zarar gördüğü bildirildi. Öte yandan AFAD, çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından 31 artçı sarsıntı meydana geldiğini de aktardı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada ise kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Öte yandan AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43'te 4.0; saat 22.31'de 4,4; 19 Nisan saat 00.09'da 4,1 büyüklüğünde yeni artçı depremler meydana geldiğini duyurdu.


#DEPREM
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#Sulusaray
#Tokat
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